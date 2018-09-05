موعد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 5/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

Advertisements

موعد أبرز مباريات اليوم، يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر بعض المباريات المميزة للغاية على المستوى العربي فقط لا غير، وذلك بسبب فترة التوقف الدولي الحالية التي سوف تشهد إقامة العديد من المباريات الدولية في الأيام القادمة سواء على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الأوروبي.

وسوف يكون كل عاشق لكرة القدم على موعد اليوم الأربعاء مع بعض مباريات كأس الخليج العربي الإماراتي، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب حيث سيكون كل عاشق لكرة القدم أيضاً على موعد مع بعض مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للدرجة الأولى.

Advertisements

موعد مباراة النصر والامارات

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق النصر لملاقاة ضيفه فريق الإمارات اليوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر 2018 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار مسابقة كأس الخليج العربي الإماراتي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والامارات تحديداً في تمام الساعة 15:50 عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 16:50 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 17:50 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة النصر والامارات منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، فيما سيكون المعلق أحمد الحوسني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة النصر والامارات منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة دبي الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق أحمد الشحي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الجزيرة والفجيرة

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الجزيرة لملاقاة ضيفه فريق الفجيرة اليوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر 2018 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار مسابقة كأس الخليج العربي الإماراتي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الجزيرة والفجيرة تحديداً في تمام الساعة 15:55 عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 16:55 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 17:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الجزيرة والفجيرة منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق محمد الشامسي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الجزيرة والفجيرة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة دبي الرياضية HD2 المجانية، بينما سيكون المعلق أحمد العبيدلي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الشارقة والعين

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الشارقة لملاقاة ضيفه فريق العين في مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر 2018 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار مسابقة كأس الخليج العربي الإماراتي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الشارقة والعين تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الشارقة والعين منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق فهد عبد الرحمن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الشارقة والعين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة دبي الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق أحمد الجراح هو معلق المباراة.

موعد مباراة القيصومة والوشم

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق القيصومة لملاقاة ضيفه فريق الوشم في مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر 2018 على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للدرجة الأولى 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة القيصومة والوشم تحديداً في تمام الساعة 17:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة القيصومة والوشم منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق محمد الخامسى هو معلق المباراة.

موعد مباراة نجران والعروبة

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق نجران لملاقاة ضيفه فريق العروبة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر 2018 على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للدرجة الأولى 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة نجران والعروبة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة جدة والأنصار

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق جدة لملاقاة ضيفه فريق الأنصار في مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر 2018 على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للدرجة الأولى 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة جدة والأنصار تحديداً في تمام الساعة 18:35 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:35 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة النجوم والشعلة

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق النجوم لملاقاة ضيفه فريق الشعلة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر 2018 على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للدرجة الأولى 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النجوم والشُعلة تحديداً في تمام الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة سلوفاكيا والدنمارك

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق سلوفاكيا لملاقاة نظيره منتخب الدنمارك في مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر 2018، وذلك في إطار مباراة ودية دولية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً لخوض غمار مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة سلوفاكيا والدنمارك تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

إقرأ أيضاً: