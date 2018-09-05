محمد صلاح يحصد جائزة جديدة مع ليفربول في الموسم الحالي

Advertisements

نجح المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر 2018 في حصد جائزة جديدة مع فريقه، وذلك في الموسم الحالي 2018 / 2019 ليُضيف بذلك هذه الجائزة إلى بقية الجوائز التي سبق وأن فاز بها في الموسم الماضي.

حيث أعلن نادي ليفربول اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن فوز المصري محمد صلاح بجائزة أفضل هدف في الشهر عن شهر أغسطس الماضي لصالح فريق ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

وكان ذلك الهدف الذي سجله اللاعب المصري محمد صلاح، هو الهدف الذي سجله في شباك فريق برايتون أند هوف ألبيون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

إقرأ أيضاً: موعد مباريات ليفربول بمشاركة “محمد صلاح” في موسم 2018 / 2019