عبد الله السعيد يستفز جماهير الأهلي..ويؤكد”لو عاد بي الزمن سأختار الزمالك”

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قام المصري عبد الله السعيد لاعب نادي الأهلي السعودي حالياً بالتعليق بشكل استفزازي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر 2018، وذلك بخصوص المرحلة السابقة من مسيرته الرياضية المتعلقة بتوقيعه لنادي الزمالك حينما كان لا يزال لاعباً في صفوف النادي الأهلي.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الثلاثاء رفقة الإعلامي مدحت شلبي في برنامج مساء بيراميدز المذاع عبر قناة “بيراميدز”، أكد اللاعب عبد الله السعيد أنه لا يشعر بالندم على الإطلاق من الخطوة التي قام بها قبل انتقاله إلى صفوف نادي الأهلي السعودي، والتي تتمثل في توقيعه لنادي الزمالك حينما كان لاعباً في النادي الأهلي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار اللاعب عبد الله السعيد إلى أن وظيفته هي كرة القدم، لذا من الطبيعي أن يُفكر في الحصول على الاستفادة المادية الكاملة من وظيفته في ظل قيامه بواجبه على أكمل وجه على أرض الملعب أو حتى في التدريبات.

كما شدد اللاعب عبد الله السعيد أيضاً في تصريحاته على أن الزمن لو عاد به من جديد سوف يقوم بنفس الخطوة من خلال توقيعه لنادي الزمالك، مؤكداً في الوقت ذاته أن كل شخص له وجهة نظره وفكره وأيضاً متطلباته في الحياة.

وفي ختام تصريحاته أكد اللاعب عبد الله السعيد أنه لم يُتابع أي مباراة للنادي الأهلي منذ رحيله عنه قبل مطلع الموسم الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يُفضل أن يتفرغ إلى أشياء أخرى خارج أرض الملعب بعيداً عن كرة القدم.

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