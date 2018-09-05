موعد مباراة ألمانيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية الخميس 6/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ألمانيا وفرنسا، يستعد منتخب ألمانيا لملاقاة ضيفه منتخب فرنسا في مساء يوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2018 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم بأكمله وخاصة عشاق كرة القدم الأوروبية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ألمانيا وفرنسا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وفرنسا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ألمانيا وفرنسا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ألمانيا وفرنسا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية.

موعد مباراة ألمانيا وفرنسا

موعد مباراة ألمانيا وفرنسا، يستعد منتخب ألمانيا لملاقاة ضيفه منتخب فرنسا في مساء يوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2018 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ألمانيا وفرنسا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ألمانيا وفرنسا والقنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وفرنسا

موعد مباراة ألمانيا وفرنسا، سوف تكون مباراة ألمانيا وفرنسا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ألمانيا وفرنسا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ألمانيا وفرنسا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات ألمانيا وفرنسا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ألمانيا وفرنسا، يدخل منتخب ألمانيا غمار أولى مبارياته في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية، وهو عازماً على كتابة مسار جديد رفقة مديره الفني الألماني يواخيم لوف، وخاصة بعد الإخفاق الذي عانى منه المنتخب الألماني في مونديال روسيا الماضي في صيف العام الحالي 2018.

حيث عانى الشعب الألماني من مرارة الإقصاء من المونديال منذ الدور الأول لأول مرة في التاريخ، علماً بأن المنتخب الألماني كان هو حامل لقب المونديال بعد فوزه به للمرة الرابعة في صيف عام 2014 على أرض دولة البرازيل.

ولكن المنتخب الألماني الآن بدأ صفحة جديدة تماماً دون تجاهل سلبيات الماضي القريب من أجل الاستفادة منها على أكمل وجه، ويبقى الهدف الأساسي للمنتخب الألماني في الفترة القادمة هو التتويج أولاً بلقب دوري رابطة الأمم الأوروبية في أول نسخة من عمر المسابقة، ومن ثم التفكير مباشرة في كيفية التتويج بلقب كأس أمم أوروبا في صيف عام 2020.

ومن جانبه قام الألماني يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني بالكشف عن قائمة منتخب بلاده التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير / مارك أندريه تير شتيغن.

خط الدفاع: جيروم بواتينغ / ماتياس جينتر / يوناس هيكتور / مات هوميلس / تيلو / جوشوا كيميتش / أنطونيو روديغر / نيكولاس سولي / نيكو شولز / جوناثان تاه.

خط الوسط: يوليان دراكسلر / ليون غوريتسكا / إلكاي غوندوغان / توني كروس / كاي هافيرتس / نيلس بيترسن / ليروي ساني.

خط الهجوم: توماس مولر / ماركو ريوس / جوليان براندت / تيمو فيرنر.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الألماني يواخيم لوف بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ألمانية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / مات هوميلس / أنطونيو روديغر / يوناس هيكتور.

خط الوسط: إلكاي غوندوغان / توني كروس / يوليان دراكسلر / توماس مولر / ماركو ريوس.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.

أما على الجانب المقابل يدخل منتخب فرنسا غمار أولى مبارياته في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية، وهو في حالة معنوية لا مثيل لها على الإطلاق وخاصة بعد نجاحه في التتويج بلقب مونديال روسيا الماضي في صيف العام الحالي 2018.

وهو الأمر الذي سوف يُزيد المنتخب الفرنسي قوة، وخاصة وأن منتخب الديوك لم يكن مرشحاً على الإطلاق من أجل تحقيق ذلك الإنجاز العالمي في ظل أسلوب اللعب العقيم الذي يتبعه الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي.

ولا شك أن الجميع داخل فرنسا الآن بات يأمل في تحسن أسلوب لعب المنتخب الفرنسي في المحافل الدولية القادمة انطلاقاً من المباراة القادمة أمام المنتخب الألماني، وخاصة وأن المنتخب الفرنسي يمتلك في صفوفه في الوقت الحالي جيلاً مثالياً بدرجة لا يُمكن أن يتخيلها أي أحد على الإطلاق، مما يجعله حتى مرشحاً للحفاظ على لقبه بطلاً للمونديال في النسخ الأربع القادمة.

ومن جانبه كشف الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي عن قائمة منتخب بلاده التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب فرنسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس / ألفونس أريولا / بنجامين كوستيل.

خط الدفاع: بنجامين / صامويل أومتيتي / رافاييل فاران / لوكاس هيرنانديز / بنجامين ميندي / عادل رامي / جبرييل سيديبي / كيمبيمبى.

خط الوسط: نغولو كانتي / بول بوغبا / بليز ماتويدي / كورنتان توليسو / ستيفن نزونزي / توماس ليمار / نبيل فقير.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / أنطوان جريزمان / كيليان مبابي / أوليفيه جيرو / فلوريان توفان.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة فرنسية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / بول بوغبا.

خط الهجوم: توماس ليمار / كيليان مبابي / أنطوان جريزمان.

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