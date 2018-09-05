تركي آل الشيخ يكشف عن موقف بيراميدز من ضم نجوم الأهلي السابقين

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كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية وأحد المستثمرين في نادي بيراميدز اليوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر 2018 عن موقف نادي بيراميدز، وذلك بخصوص التعاقد مع بعض نجوم النادي الأهلي السابقين في الميركاتو الشتوي القادم.

حيث كتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “لن نفاوض أي لاعب في النادي الأهلي، لا الآن ولا مستقبلاً إلا عن طريق إدارة النادي، لم نفاوض ولن نفاوض محمود حسن تريزيجيه / أحمد حجازي / رمضان صبحي”.

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كما أضاف أيضاً المستشار تركي آل الشيخ في حديثه: “لم نفاوض رمضان صبحي لكي يرفض، في مركزه لدينا من هو أفضل منه، وميعملوش أنه مش هيلعب في مصر إلا لِفريق واحد، والحب والانتماء”.

وفي ختام حديثه قال المستشار تركي آل الشيخ: “هو كان يُفاضل في الراتب والمميزات لما كنا نفاوُضه في وقت سابق لحبه القديم، اكسبوا شو وجماهيرية بعيد عنا”.

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