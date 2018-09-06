موعد أبرز مباريات اليوم الخميس 6/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2018 انطلاقة واحدة من المسابقات الأوروبية حديثة العهد على الصعيد الدولي، وذلك تحديداً على صعيد القارة الأوروبية من خلال بداية المشوار لمسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية التي تضم كافة المنتخبات التي تندرج تحت مظلة الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واليوم الخميس سوف يكون عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم على موعد مع أولى مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية، وإضافة إلى ذلك سوف يكون عشاق كرة القدم على موعد مع بعض المباريات الدولية الودية للمنتخبات من كافة أنحاء العالم استعداداً للمحافل الدولية القادمة.

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موعد مباراة ألمانيا وفرنسا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب ألمانيا لملاقاة ضيفه منتخب فرنسا في مساء اليوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2018 على ملعب أليانز أرينا على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ألمانيا وفرنسا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ألمانيا وفرنسا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

موعد مباراة جمهورية التشيك وأوكرانيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب جمهورية التشيك لملاقاة ضيفه منتخب أوكرانيا في مساء اليوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن الدرجة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة جمهورية التشيك وأوكرانيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة جمهورية التشيك وأوكرانيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة ويلز وجمهورية أيرلندا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب ويلز لملاقاة ضيفه منتخب جمهورية أيرلندا في مساء اليوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2018 على ملعب كارديف، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن الدرجة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ويلز وجمهورية أيرلندا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ويلز وجمهورية أيرلندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة سلوفينيا وبلغاريا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب سلوفينيا لملاقاة ضيفه منتخب بلغاريا في مساء اليوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن الدرجة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة سلوفينيا وبلغاريا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة سلوفينيا وبلغاريا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة النرويج وقبرص

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب النرويج لملاقاة ضيفه منتخب قبرص في مساء اليوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن الدرجة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النرويج وقبرص تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة النرويج وقبرص منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

موعد مباراة كازاخستان وجورجيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب كازاخستان لملاقاة ضيفه منتخب جورجيا في عصر اليوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن الدرجة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة كازاخستان وجورجيا تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة كازاخستان وجورجيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة أرمينيا وليشتنشتاين

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب أرمينيا لملاقاة ضيفه منتخب ليشتنشتاين في مساء اليوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن الدرجة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرمينيا وليشتنشتاين تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أرمينيا وليشتنشتاين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق مضر اليوسف هو معلق المباراة.

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب البرتغال لملاقاة نظيره منتخب كرواتيا في مساء اليوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية.

وتنطلق مباراة البرتغال وكرواتيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة البرتغال وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

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