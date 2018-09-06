خطوة هامة من الخطيب من أجل ضم نجم كبير في الميركاتو الشتوي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 6 سبتمبر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد قام بخطوة في غاية الأهمية، وذلك من أجل التعاقد مع نجم كبير خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة سعياً لتدعيم صفوف المارد الأحمر مع بداية الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد قام بتكليف الكابتن محمد فضل مدير التعاقدات في النادي الأهلي، وذلك من أجل بدء عملية المفاوضات بشكل رسمي مع نادي العين الإماراتي في الفترة القليلة القادمة سعياً للتعاقد مع المصري حسين الشحات المحترف في صفوف النادي الإماراتي منذ الموسم الماضي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب طلب من الكابتن محمد فضل أيضاً أن يقوم بفتح باب المفاوضات مع اللاعب حسين الشحات نفسه، وخاصة بعدما أعرب الأخير في الآونة الأخيرة عن رغبته في العودة من جديد إلى مصر.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي لن يجد أي أزمة من أجل حسم الصفقة في هذه الصفقة، وخاصة وأن الكابتن محمود الخطيب قرر وضع ميزانية مفتوحة من أجل دفع المبلغ الذي يرغب فيه نادي العين الإماراتي مقابل التخلي عن اللاعب حسين الشحات في الميركاتو الشتوي القادم أي في مطلع العام المقبل 2019.

وكان النادي الأهلي سبق وأن حاول التعاقد مع اللاعب حسين الشحات في مطلع العام الحالي 2018، وذلك حينما كان لاعباً في صفوف نادي مصر المقاصة إلا أن مجلس إدارة النادي الفيومي برئاسة اللواء محمد عبد السلام قرر حينها بيع اللاعب إلى نادي العين نظراً للمبلغ المرتفع الذي دفعه النادي الإماراتي في ذلك التوقيت.

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