موعد مباراة إيطاليا وبولندا في دوري الأمم الأوروبية الجمعة 7/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إيطاليا وبولندا، يستعد منتخب إيطاليا لملاقاة ضيفه منتخب بولندا في مساء يوم الجمعة الموافق 7 سبتمبر 2018 على ملعب ريناتو في مدينة بولونيا على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة عن الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم الأوروبية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إيطاليا وبولندا إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وبولندا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إيطاليا وبولندا، وأيضاً التشكيل المتوقع لكلاً من إيطاليا وبولندا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إيطاليا وبولندا

موعد مباراة إيطاليا وبولندا، يستعد منتخب إيطاليا لملاقاة ضيفه منتخب بولندا في مساء يوم الجمعة الموافق 7 سبتمبر 2018 على ملعب ريناتو في مدينة بولونيا على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة عن الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إيطاليا وبولندا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إيطاليا وبولندا القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وبولندا

موعد مباراة إيطاليا وبولندا، سوف تكون مباراة إيطاليا وبولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إيطاليا وبولندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات إيطاليا وبولندا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة إيطاليا وبولندا، يدخل منتخب إيطاليا غمار مباراته الأولى في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية، وهو عازماً على تحقيق أفضل بداية ممكنة له تحت قيادة مديره الفني الإيطالي الجديد وهو المدرب روبيرتو مانشيني.

ولا شك أن خيبة عدم تأهل منتخب إيطاليا إلى مونديال روسيا الماضي، لا تزال منتشرة بين الجماهير الإيطالية بشكل لا مثيل له على الإطلاق، وخاصة وأن المنتخب الإيطالي سنحت له الفرصة من أجل التأهل إلى المونديال من بوابة الملحق الختامي، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المنتخب الإيطالي فشل أيضاً في التأهل إلى المونديال بعد إقصائه على يد منتخب السويد.

وتُعتبر هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها منتخب إيطاليا في التأهل إلى المونديال منذ حوالي 40 عاماً، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجميع داخل إيطاليا كان يعلم جيداً أن ذلك المسار سوف يحدث للمنتخب الإيطالي في ظل التراجع المخيف لنتائج المنتخب الإيطالي عقب فوزه بلقب كأس العالم في صيف عام 2006 على أرض دولة ألمانيا في ذلك التوقيت.

وبكل تأكيد تأمل الجماهير الإيطالية أن يكون المدير الفني الإيطالي روبيرتو مانشيني هو الأنسب من أجل قيادة المنتخب الإيطالي نحو العودة من جديد إلى تحقيق الأمجاد، وخاصة وأن الفرصة سوف تكون سانحة أمام المنتخب الإيطالي من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، وذلك سواء في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في صيف العام القادم 2019 أو حتى في مسابقة كأس أمم أوروبا في صيف العام بعد القادم 2020.

ويبقى الهدف الرئيسي في نهاية المطاف، هو أن يكون المنتخب الإيطالي جاهزاً بكل قوة من أجل العودة من جديد للتأهل ومن ثم المنافسة على لقب كأس العالم في نسخته القادمة، والتي سوف تكون استثنائية بدورها من خلال تنظيمها على أرض دولة قطر في شتاء عام 2022.

ومن جانبه كان الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي قد كشف عن قائمة منتخب بلاده التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب إيطاليا على النحو التالي:

جانلويجي دوناروما / ماتيا بيرين / سلفاتوري سيريجو / سرنا / ليوناردو بونوتشي / ماتيا / جورجيو كيليني / كريشيتو / إيمرسون / بيراغي / أليسيو رومانيولي / دانييلي روجاني / دافيدي زاباكوستا / باريلا / بيناسي / كريستاتني / جاليارديني / جورجينيو / لورينزو بيلجريني / انولا / ماريو بالوتيلي / بيلوتي / بيراردي / فيديريكو بيرنارديسكي / جياكومو بونافينتورا / فيديريكو كييزا / تشيرو إيموبيلي / لورينزو إنسيني / بيلجري / سيموني زازا.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الإيطالي روبيرتو مانشيني بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إيطالية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي زاباكوستا / ليوناردو بونوتشي / جورجيو كيليني / كريشيتو.

خط الوسط: جورجينيو / جاليارديني / فيديريكو بيرنارديسكي / جياكومو بونافينتورا / لورينزو إنسيني.

خط الهجوم: تشيرو إيموبيلي.

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