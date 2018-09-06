تعرف على قائد المنتخب الوطني المصري الجديد خلفاً للسد العالي عصام الحضري

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كشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري بشكل رسمي اليوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2018 عن القائد الجديد للمنتخب الوطني المصري، وذلك خلفاً للسد العالي عصام الحضري الذي أعلن اعتزاله اللعب دولياً في الفترة الماضية عقب نهاية مونديال روسيا الماضي.

وكانت العديد من الأنباء في مختلف وسائل الإعلام المصرية تُشير في الآونة الأخيرة إلى أن محمد صلاح سوف يكون هو القائد الجديد للمنتخب الوطني المصري، وذلك بحكم كونه أبرز لاعب متواجد في الجيل الحالي للمنتخب الوطني المصري.

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ولكن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري قرر أن يتم منح شارة قيادة المنتخب الوطني المصري إلى أربعة لاعبين على النحو التالي:

القائد الأول: أحمد المحمدي.

القائد الثاني: أحمد حجازي.

القائد الثالث: محمد النني.

القائد الرابع: محمد صلاح.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب الوطني المصري تحضيراته في مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك استعداداً من أجل مواجهة ضيفه منتخب النيجر في مساء يوم السبت القادم الموافق 8 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 على أرض دولة الكاميرون.

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