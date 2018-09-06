الخطيب يعقد جلسة هامة مع كارتيرون..تعرف على تفاصيل الجلسة !

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شهد مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة اليوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2018 انعقاد جلسة في غاية الأهمية، وذلك بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبين نظيره الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وفي إطار هذه الجلسة تقدم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بعدة طلبات إلى الكابتن محمود الخطيب، وذلك سواء بخصوص تحركات إدارة النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة وأيضاً بخصوص مشاركة المارد الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي.

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حيث طلب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في البداية من الكابتن محمود الخطيب ضرورة التعاقد مع جناح أجنبي إضافة إلى اللاعب حمدي فتحي من صفوف نادي إنبي، علماً بأن النادي الأهلي سبق وأن حاول ضم اللاعب حمدي فتحي في الصيف الحالي، إلا أنه فشل في حسم الصفقة بسبب رغبة نادي إنبي في التمسك به لفترة أخرى.

وفي إطار الجلسة أيضاً رفض المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون فكرة التعاقد مع اللاعب أحمد مجدي من صفوف نادي الإتحاد السكندري، وذلك لأسباب فنية خاصة به بالرغم من رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي في ضم اللاعب.

وفي ختام الجلسة شدد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أيضاً على ضرورة خوض فريق الأهلي كل مبارياته المتبقية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك حتى يحظى المارد الأحمر بمساندة كبيرة من جانب جماهير القلعة الحمراء في المباريات الحاسمة من عمر المسابقة.

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