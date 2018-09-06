ملخص مباراة ألمانيا وفرنسا الخميس 6/9/2018 في دوري الأمم الأوروبية

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ملخص مباراة فرنسا وألمانيا، حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة منتخب ألمانيا مع ضيفه منتخب فرنسا، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الخميس الموافق 6 سبتمبر 2018 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى، وذلك في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م، وبذلك يحصد منتخب ألمانيا نقطة واحدة فقط لا غير في بداية المشوار مثله مثل منتخب فرنسا.

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وجاءت تشكيلة منتخب ألمانيا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ماتياس جينتر / جيروم بواتينغ / مات هوميلس / أنطونيو روديغر.

خط الوسط: جوشوا كيميتش / توني كروس / توماس مولر / ليون غوريتسكا / ماركو ريوس.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.

المدير الفني: الألماني يواخيم لوف.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب فرنسا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / بول بوغبا.

خط الهجوم: كيليان مبابي / أنطوان جريزمان / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الفرنسي ديدييه ديشان.

ملخص مباراة ألمانيا وفرنسا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ألمانيا وفرنسا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل منتخب أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة منتخب ألمانيا الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره مما يجعله مطالباً بالفوز دون سواه.

وفي الدقيقة الثامنة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لصالح المنتخب الألماني في المباراة، وذلك حينما سدد المهاجم تيمو فيرنر كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ألفونس أريولا أمسك الكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

ومع مرور الدقائق واصل المنتخب الألماني عملية استحواذه بشكل كامل على الكرة دون تشكيل أي خطورة على مرمى الضيوف، وفي مقابل ذلك تراجع المنتخب الفرنسي بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية مع محاولة اعتماده في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب المنتخب الفرنسي في المباراة، فقد جاء في الدقيقة السادسة والثلاثين وذلك حينما سدد المهاجم أوليفيه جيرو كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى مانويل نوير تصدى لها بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

ملخص مباراة ألمانيا وفرنسا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ألمانيا وفرنسا، في شوط المباراة الثاني دخل كل منتخب عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وخاصة منتخب ألمانيا الذي أراد مصالحة جماهيره الغاضبة للغاية بعد خيبة الإقصاء المبكر من مونديال روسيا الماضي.

وفي الدقيقة التاسعة والأربعين كاد المنتخب الفرنسي ينجح في مباغتة أصحاب الأرض، وذلك حينما سدد النجم أنطوان جريزمان كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى مانويل نوير أمسك الكرة بنجاح مبقياً على نتيجة التعادل السلبي بين الطرفين.

وفي الدقيقة الرابعة والستين كاد المنتخب الألماني ينجح أخيراً في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد اللاعب ماركو ريوس كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ألفونس أريولا تألق هو الآخر وأبعد الكرة إلى الخارج بنجاح.

وفي الدقيقة السادسة والستين حاول كل مدير فني أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً، وذلك من خلال قيام المدير الفني الألماني يواخيم لوف بإشراك اللاعب إلكاي غوندوغان بدلاً من اللاعب ليون غوريتسكا، وفي مقابل ذلك أشرك المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان اللاعب عثماني ديمبيلي بدلاً من المهاجم أوليفيه جيرو.

وفي الدقيقة الثانية والسبعين سنحت أمام المنتخب الألماني فرصة مثالية للغاية من هجمة مرتدة سريعة، وذلك حينما سدد المدافع ماتس هوميلس كرة قوية جداً من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ألفونس أريولا تصدى للكرة بنجاح وسط حالة من الحسرة من طرف الجماهير الألمانية.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير سنحت فرصة أخرى مثالية لمصلحة المنتخب الألماني من أجل افتتاح التسجيل، وهذه المرة حينما سدد المدافع ماتياس جينتر كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ألفونس أريولا استمر في الإبداع وأبعد الكرة ببراعة كبيرة من على خط المرمى بنجاح.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين، وبذلك يكتفي كل منتخب بحصد نقطة واحدة فقط لا غير في بداية مشواره في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

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