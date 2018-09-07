موعد أبرز مباريات اليوم الجمعة 7/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الجمعة الموافق 7 سبتمبر 2018 إقامة بعض المباريات من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وهي المسابقة حديثة العهد على الصعيد الدولي بدلاً من المباريات الدولية الودية داخل القارة الأوروبية.

وسوف يكون كل محب لكرة القدم في كافة أنحاء العالم على موعد اليوم الجمعة مع بعض مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل سوف يكون كل محب لكرة القدم على موعد أيضاً مع بعض المباريات الودية الدولية، علماً بأن فترة التوقف الدولي الحالية سوف تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 سبتمبر 2018.

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موعد مباراة إيطاليا وبولندا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب إيطاليا لملاقاة ضيفه منتخب بولندا في مساء اليوم الجمعة الموافق 7 سبتمبر 2018 على ملعب ريناتو في مدينة بولونيا على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إيطاليا وبولندا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة إيطاليا وبولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة تركيا وروسيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب تركيا لملاقاة ضيفه منتخب روسيا في مساء اليوم الجمعة الموافق 7 سبتمبر 2018 على أرض دولة تركيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن الدرجة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تركيا وروسيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة تركيا وروسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة ليتوانيا وصربيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب ليتوانيا لملاقاة ضيفه منتخب صربيا في مساء اليوم الجمعة الموافق 7 سبتمبر 2018 على أرض دولة ليتوانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن الدرجة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليتوانيا وصربيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ليتوانيا وصربيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة رومانيا ومونتينيغرو

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب رومانيا لملاقاة ضيفه منتخب مونتينيغرو في مساء اليوم الجمعة الموافق 7 سبتمبر 2018 على أرضة دولة رومانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن الدرجة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة رومانيا ومونتينيغرو تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة رومانيا ومونتينيغرو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

موعد مباراة أذربيجان وكوسوفو

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب أذربيجان لملاقاة ضيفه منتخب كوسوفو في مساء اليوم الجمعة الموافق 7 سبتمبر 2018 على أرض دولة أذربيجان، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن الدرجة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أذربيجان وكوسوفو تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أذربيجان وكوسوفو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة جزر الفارو ومالطا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب جزر الفارو لملاقاة ضيفه منتخب مالطا في مساء اليوم الجمعة الموافق 7 سبتمبر 2018 على أرض دولة جزر الفارو، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن الدرجة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة جزر الفارو ومالطا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة جزر الفارو ومالطا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

موعد مباراة قطر والصين

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب قطر لملاقاة نظيره منتخب الصين في مساء اليوم الجمعة الموافق 7 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباراة ودية دولية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً للمحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة قطر والصين تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة قطر والصين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD المجانية، كما ستكون مباراة قطر والصين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس HD المجانية، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

موعد مباراة اسكتلندا وبلجيكا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب اسكتلندا لملاقاة نظيره منتخب بلجيكا في مساء اليوم الجمعة الموافق 7 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباراة ودية دولية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق مباراة اسكتلندا وبلجيكا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة اسكتلندا وبلجيكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة.

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