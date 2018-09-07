موعد مباراة مصر والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا السبت 8/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مصر والنيجر، يستعد منتخب مصر لملاقاة ضيفه منتخب النيجر في مساء يوم السبت الموافق 8 سبتمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة العاشرة في إطار تصفيات مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 على أرض دولة الكاميرون.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم الأفريقية وتحديداً الجماهير المصرية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مصر والنيجر، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مصر والنيجر، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مصر والنيجر في هذه المباراة الهامة في تصفيات مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 على أرض دولة الكاميرون.

موعد مباراة مصر والنيجر

موعد مباراة مصر والنيجر، يستعد منتخب مصر لملاقاة ضيفه منتخب النيجر في مساء يوم السبت الموافق 8 سبتمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة العاشرة في إطار تصفيات مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 على أرض دولة الكاميرون.

وتنطلق مباراة مصر والنيجر تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر

موعد مباراة مصر والنيجر، سوف تكون مباراة مصر والنيجر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مصر والنيجر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات مصر والنيجر والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مصر والنيجر، يدخل المنتخب الوطني المصري غمار مباراته الثانية في تصفيات مسابقة كأس أمم أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه تحت قيادة مديره الفني الجديد وهو المكسيكي خافيير أجيري.

ولا شك أن المنتخب الوطني المصري سوف يبدأ حقبة جديدة وأيضاً مختلفة تماماً عما كان عليه الحال في السنوات الماضية رفقة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، علماً بأن الجماهير المصرية بأكملها تأمل أن تتغير صورة المنتخب الوطني المصري رفقة المدير الفني الجديد خافيير أجيري، وخاصة في ظل الطريقة الدفاعية التي كان يعتمد عليها منتخب الفراعنة.

وعلى الرغم من أن المنتخب الوطني المصري كان قد تأهل في صيف العام الحالي 2018 إلى مونديال روسيا، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ 28 عاماً إلا أن المنتخب الوطني قدم أدائاً سيئاً للغاية في مونديال روسيا، مما جعله يتعرض إلى 3 خسائر متتالية وبالتالي تم إقصائه من الدور الأول من عمر المونديال.

وبكل تأكيد سوف تكون الضغوطات كبيرة للغاية على المنتخب الوطني المصري في هذه المباراة أمام منتخب النيجر، وخاصة وأن منتخب أحفاد الفراعنة كان قد تعرض إلى الخسارة في الجولة الأولى خارج أرضه على يد مضيفه منتخب تونس بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وهو الأمر الذي يجعل المنتخب الوطني المصري مطالباً بضرورة حصد النقاط الثلاث في هذه المباراة أمام منتخب النيجر، ولعل ما يُعقد الأمور أكثر أن صاحب المركز الأول فقط عن كل مجموعة في التصفيات سوف يضمن تأهله بشكل مباشر إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا، فيما سيكون التأهل عن المركز الثاني أمراً صعباً للغاية نظراً للمعايير التي وضعها الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومن جانبه كان المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري قد كشف عن قائمة المنتخب الوطني المصري التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة المنتخب الوطني المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / محمود عبد الرحيم جنش / محمد عواد.

خط الدفاع: محمد هاني / أيمن أشرف / باهر المحمدى / علي جبر / محمد حمدي / أحمد حجازي / عمرو طارق / أحمد المحمدي.

خط الوسط: محمد صادق / إسلام جابر / محمد النني / سام مرسي / علي غزال / رمضان صبحي / محمود حسن تريزيجيه / حسين الشحات / عمرو وردة.

خط الهجوم: محمد صلاح / أحمد حسن كوكا / أحمد جمعة / حسام حسن.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة مصرية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي / أحمد حجازي / علي جبر / أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / محمد صلاح / حسين الشحات / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا.

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