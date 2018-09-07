موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية السبت 8/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا، يستعد منتخب إنجلترا لملاقاة ضيفه منتخب إسبانيا في مساء يوم السبت الموافق 8 سبتمبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة عن الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم الأوروبية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإسبانيا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من إنجلترا وإسبانيا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا، يستعد منتخب إنجلترا لملاقاة ضيفه منتخب إسبانيا في مساء يوم السبت الموافق 8 سبتمبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة عن الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنجلترا وإسبانيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا والقنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإسبانيا

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا، سوف تكون مباراة إنجلترا وإسبانيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إنجلترا وإسبانيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة إنجلترا وإسبانيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات إنجلترا وإسبانيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا، يدخل منتخب إنجلترا غمار مباراته الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه وخاصة في ظل خوضه المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة التي سوف تكون حاضرة بقوة في مدرجات ملعب ويمبلي سعياً لتدعيم منتخب بلادهم بالشكل الأمثل.

ولا شك أن الجماهير الإنجليزية في كل مكان حول العالم باتت تترقب أداء منتخب بلادها في الفترة القادمة، وخاصة بعدما نجح منتخب الأسود الثلاثة في الظفر بالمركز الرابع في مونديال روسيا الماضي في صيف العام الحالي 2018، وهو الأمر الذي يجعل المنتخب الإنجليزي مطالباً بضرورة المنافسة بكل قوة في كافة المحافل الدولية التي سوف يُشارك بها في الفترة القادمة.

وبكل تأكيد سوف تكون هذه المباراة أمام منتخب إسبانيا بمثابة الاختبار الحقيقي لقدرات المنتخب الإنجليزي، علماً أن منتخب إنجلترا يُدرك جيداً مدى أهمية تحقيق الانتصار في مباراته الأولى في ظل تواجد منتخب كرواتيا ضمن المجموعة الرابعة أيضاً، وهو الأمر الذي سوف يجعل التنافس على صدارة هذه المجموعة في غاية الشراسة.

ومن جانبه كان الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي قد كشف عن قائمة منتخب بلاده التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة منتخب إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد / جاك بوتلاند / ماكارثي.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جون جوميز / هاري ماغواير / داني روز / لوك شو / جون ستونز / كيران تريبير / كايل ووكر.

خط الوسط: إيريك داير / جوردان هندرسون / فابيان ديلف / ديلي آلي / جيسي لينغارد / روبن لوفتس تشيك / تاركوفيسكي.

خط الهجوم: هاري كين / ماركوس راشفورد / داني ويلباك / رحيم ستيرلينغ.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إنجليزية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / هاري ماغواير.

خط الوسط: ألكسندر أرنولد / جوردان هندرسون / فابيان ديلف / ديلي آلي / جيسي لينغارد.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى منتخب إسبانيا، والذي يعيش بدوره في حالة ثورة عقب نهاية مونديال روسيا الماضي مباشرة، وذلك من خلال قيام الإتحاد الإسباني لكرة القدم أولاً بتعيين الإسباني لويس إنريكي في منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني.

ومن جانبه قام المدير الفني الإسباني لويس إنريكي بإحداث ثورة نوعاً ما داخل صفوف منتخب لاروخا، وذلك من خلال منح الفرصة لبعض العناصر التي تم حرمانها من تمثيل المنتخب الإسباني طوال السنوات الماضية بالرغم من أدائها المميز رفقة الأندية التي تلعب لصالحها.

ومن المؤكد أن المنتخب الإسباني سوف يكون في أفضل حالة تحت قيادة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، ويكفي الإشارة إلى أن المدرب الإسباني لويس إنريكي سبق وأن قاد فريق برشلونة إلى الفوز بالثلاثية التاريخية في موسم 2014 / 2015.

وكان الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني قد كشف عن قائمة منتخب بلاده التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة منتخب إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا / كيبا / باو لوبيز.

خط الدفاع: سيرجيو راموس / ماركوس ألونسو / داني كارفاخال / سيزار أزبيليكويتا / سيرجي روبيرتو / مارتينيز / ناتشو فيرنانديز / دييغو لورينتي / راؤول ألبيول / خوسيه لويس غايا.

خط الوسط: رودري / داني سيبايوس / سيرجيو بوسكيتس / ساؤول نيغويز / تياغو ألكانتارا / إيسكو / خواكين سوسو / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: دييغو كوستا / ألفارو موراتا / رودريجو مورينو.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الإسباني لويس إنريكي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إسبانية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / تياغو ألكانتارا / إيسكو / داني سيبايوس / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: دييغو كوستا.

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