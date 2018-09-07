ملخص مباراة إيطاليا وبولندا الجمعة 7/9/2018 في دوري الأمم الأوروبية

Advertisements

ملخص مباراة إيطاليا وبولندا، سقط منتخب إيطاليا في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه منتخب بولندا، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الجمعة الموافق 7 سبتمبر 2018 على ملعب ريناتو في مدينة بولونيا على أرض دولة إيطاليا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب إيطاليا في المباراة اللاعب جورجينيو في الدقيقة الثامنة والسبعين من ركلة جزاء، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب بولندا في المباراة اللاعب زيلينسكي في الدقيقة الأربعين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م، وبذلك حصد المنتخب الإيطالي نقطة واحدة فقط لا غير في بداية مشواره مثله مثل ضيفه المنتخب البولندي.

وجاءت تشكيلة منتخب إيطاليا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي زاباكوستا / ليوناردو بونوتشي / جورجيو كيليني / بيراغي.

خط الوسط: جورجينيو / لورينزو بيلجريني / جاليارديني.

خط الهجوم: لورينزو إنسيني / فيديريكو بيرنارديسكي / ماريو بالوتيلي.

المدير الفني: الإيطالي روبيرتو مانشيني.

ملخص مباراة إيطاليا وبولندا الشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة إيطاليا وبولندا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول المنتخب الإيطالي أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات في ظل خوضه المباراة على أرضه ووسط جماهيره، وفي مقابل ذلك تراجع منتخب بولندا بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع محاولة الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن أول فرصة خطيرة في المباراة جاءت لصالح المنتخب البولندي، وذلك تحديداً في الدقيقة السادسة حينما استغل اللاعب زيلينسكي ثغرة في خط دفاع المنتخب الإيطالي، لينفرد على إثرها بحارس المرمى جانلويجي دوناروما إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت وتصدى للكرة بنجاح وسط حالة من الحسرة من جانب المدير الفني للمنتخب البولندي.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب إيطاليا في المباراة، فلم يتأخر كثيراً وذلك تحديداً في الدقيقة التاسعة عشر حينما نفذ اللاعب فيديريكو بيرنارديسكي ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة دون أن تُشكل الخطورة على مرمى المنتخب البولندي.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والثلاثين، كاد المنتخب الإيطالي ينجح في تحقيق مسعاه وذلك حينما سدد اللاعب فيديريكو بيرنارديسكي كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى لوكاس فابيانسكي.

وفي الدقيقة الأربعين حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق من الجماهير الإيطالية، وذلك حينما نجح منتخب بولندا في التقدم في النتيجة بعدما سجل له اللاعب زيلينسكي الهدف الأول عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع أصحاب الأرض وسط حالة من الصدمة من الجماهير الإيطالية في المدرجات.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم منتخب بولندا بشكل مفاجئ بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة إيطاليا وبولندا الشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة إيطاليا وبولندا، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية، وذلك من خلال إشراك اللاعب جياكومو بونافينتورا بدلاً من اللاعب لورينزو بيلجريني.

وفي الدقيقة الثانية والخمسين كاد منتخب إيطاليا ينجح في تعديل النتيجة، وذلك حينما سدد اللاعب فيديريكو بيرنارديسكي كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى لوكاس فابيانسكي مرة أخرى.

وفي الدقيقة الثانية والستين واصل المدير الفني الإيطالي روبيرتو مانشيني عملية تنشيط خطوطه الأمامية سعياً لتعديل النتيجة على أقل تقدير قبل فوات الأوان، وذلك من خلال إشراك المهاجم بيلوتي بدلاً من المهاجم ماريو بالوتيلي.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين دفع المدير الفني الإيطالي روبيرتو مانشيني بآخر أوراقه الهجومية في المباراة، وذلك من خلال إشراك اللاعب الشاب فيديريكو كييزا بدلاً من اللاعب لورينزو إنسيني على أمل أن يتمكن منتخب بلاده من خطف هدف التعادل في نهاية المطاف.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثامنة والسبعين، سنحت أمام منتخب إيطاليا فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل هدف التعادل، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها اللاعب جورجينيو بنجاح محرزاً هدف التعادل لمصلحة منتخب بلاده وسط فرحة كبيرة من جانب الجماهير الإيطالية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة لم يطرأ أي جديد على الإطلاق على نتيجة المباراة، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب في أولى جولات مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

إقرأ أيضاً: