بعد أنباء اقترابه من الأهلي في يناير..حسين الشحات يحسم الجدل بخصوص مستقبله

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قام المصري حسين الشحات لاعب نادي العين الإماراتي والمنتخب الوطني المصري بالتعليق اليوم الجمعة الموافق 7 سبتمبر 2018 على مستقبله مع نادي العين في الفترة القادمة، وذلك بعد الأنباء التي تم تداولها بقوة في مختلف وسائل الإعلام المصرية في الآونة الأخيرة حول اقتراب انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم.

فمن خلال مقابلة تليفزيونية له اليوم الجمعة مع قناة “أون سبورت” خلال معسكر المنتخب الوطني المصري في مدينة الإسكندرية، أكد اللاعب حسين الشحات أنه لا يزال يتمنى الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، وخاصة في ظل انتمائه وأيضاً تشجيعه للمارد الأحمر منذ صغره.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار اللاعب حسين الشحات في الوقت ذاته أن انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي في الفترة القادمة، سوف يكون أمراً صعباً للغاية في ظل أولاً العقد الذي يربط بينه وبين نادي العين، إضافة إلى العلاقة المثالية التي تجمع بينه وبين إدارة نادي العين منذ الموسم الماضي.

كما شدد أيضاً اللاعب حسين الشحات في تصريحاته على نادي العين متمسك به بشكل غير طبيعي، مما يجعله يشعر بسعادة كبيرة للغاية من خلال التواجد مع نادي العين في الفترة القادمة، إضافة إلى رغبته الكبيرة في تحقيق الإنجازات مع النادي الإماراتي سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الآسيوي.

وتأتي هذه التصريحات من جانب اللاعب حسين الشحات تعقيباً على الأنباء التي تم تداولها بقوة في الآونة الأخيرة في مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية، والتي أكدت بدورها على رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في ضم اللاعب حسين الشحات إلى صفوف النادي الأهلي بأي وسيلة ممكنة خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة ومهما كان الثمن.

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