موعد أبرز مباريات اليوم السبت 8/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة اليوم السبت الموافق 8 سبتمبر 2018 وجبة دسمة للغاية من مباريات كرة القدم على الصعيد الدولي، وذلك سواء على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الأوروبي.

حيث سيكون كل عشاق كرة القدم اليوم السبت على موعد مع بعض مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 على أرض الكاميرون، كما سيكون عشاق كرة القدم أيضاً على موعد مع بعض مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

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موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب إنجلترا لملاقاة ضيفه منتخب إسبانيا في مساء اليوم السبت الموافق 8 سبتمبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنجلترا وإسبانيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة إنجلترا وإسبانيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

موعد مباراة مصر والنيجر

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة ضيفه منتخب النيجر في مساء اليوم السبت الموافق 8 سبتمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة مصر والنيجر تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مصر والنيجر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة سويسرا وأيسلندا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب سويسرا لملاقاة ضيفه منتخب أيسلندا في مساء اليوم السبت الموافق 8 سبتمبر 2018 على ملعب سانت جاكوب بارك على أرض دولة سويسرا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة سويسرا وأيسلندا تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة سويسرا وأيسلندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

موعد مباراة أيرلندا الشمالية والبوسنة والهرسك

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب أيرلندا الشمالية لملاقاة ضيفه منتخب البوسنة والهرسك اليوم السبت الموافق 8 سبتمبر 2018 على أرض دولة أيرلندا الشمالية، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات عن الدرجة الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أيرلندا الشمالية والبوسنة والهرسك تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أيرلندا الشمالية والبوسنة والهرسك منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة الجزائر وجامبيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب الجزائر لملاقاة مضيفه منتخب غامبيا في مساء اليوم السبت الموافق 8 سبتمبر 2018 على ملعب باكو على أرض دولة غامبيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الجزائر وغامبيا تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الجزائر وغامبيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة المغرب ومالاوى

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب المغرب لملاقاة ضيفه منتخب مالاوي في مساء اليوم السبت الموافق 8 سبتمبر 2018 على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة المغرب ومالاوي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة المغرب ومالاوي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة جنوب أفريقيا وليبيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب جنوب أفريقيا لملاقاة ضيفه منتخب ليبيا اليوم السبت الموافق 8 سبتمبر 2018 على أرض دولة جنوب أفريقيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة جنوب أفريقيا وليبيا تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة جنوب أفريقيا وليبيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة غينيا الاستوائية والسودان

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب غينيا الإستوائية لملاقاة ضيفه منتخب السودان في مساء اليوم السبت الموافق 8 سبتمبر 2018 على أرض دولة غينيا الإستوائية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة غينيا الاستوائية والسودان تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة غينيا الاستوائية والسودان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

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