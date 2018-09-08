موعد مباراة فرنسا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية الاحد 9/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة فرنسا وهولندا، يستعد منتخب فرنسا لملاقاة ضيفه منتخب هولندا في مساء يوم السبت الأحد الموافق 9 سبتمبر 2018 على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم الأوروبية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة فرنسا وهولندا، وإضافة إلى ذلك يبحثون أيضاً عن القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وهولندا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة فرنسا وهولندا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من فرنسا وهولندا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة فرنسا وهولندا

موعد مباراة فرنسا وهولندا، يستعد منتخب فرنسا لملاقاة ضيفه منتخب هولندا في مساء يوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2018 على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فرنسا وهولندا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة فرنسا وهولندا والقنوات الناقلة لمباراة فرنسا وهولندا

موعد مباراة فرنسا وهولندا، سوف تكون مباراة فرنسا وهولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة فرنسا وهولندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة فرنسا وهولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات فرنسا وهولندا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة فرنسا وهولندا، يدخل منتخب فرنسا غمار مباراته الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بعد التعادل الذي خرج به من مباراته الأولى خارج أرضه أمام مضيفه المنتخب الألماني.

وهو الأمر الذي يجعل المنتخب الفرنسي مطالباً بضرورة حصد النقاط الثلاث في هذه المباراة الثانية ضد المنتخب الهولندي، وذلك في حالة أراد الانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الأولى بعد مرور أول جولتين من عمر مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ولا شك أن المنتخب الفرنسي يُدرك جيداً أنه لن يكون مطالباً بالذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة فقط في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بل سوف يكون مطالباً حتى بالتتويج باللقب نظراً لكونه حامل لقب المونديال في نسخته الأخيرة والتي تم إقامتها في صيف العام الحالي 2018 في دولة روسيا.

وبكل تأكيد لا تزال حجم الضغوطات كبيرة للغاية على المنتخب الفرنسي وخاصة مديره الفني الفرنسي ديدييه ديشان، وذلك بسبب طريقة اللعب الدفاعية المملة التي يتبعها في كل مبارياته مهما كان حجم المنافس، وذلك على الرغم من امتلاك المنتخب الفرنسي إمكانيات هجومية أكثر من رائعة قادرة على تحطيم أي خط دفاع في العالم مهما كانت قوته.

ومن جانبه كان الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي قد كشف عن قائمة منتخب بلاده التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة منتخب فرنسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس / ألفونس أريولا / بنجامين كوستيل.

خط الدفاع: بنجامين / صامويل أومتيتي / رافاييل فاران / لوكاس هيرنانديز / بنجامين ميندي / عادل رامي / جبريل سيديبي / كيمبيمبى.

خط الوسط: نغولو كانتي / بول بوغبا / بليز ماتويدي / كورنتان توليسو / ستيفن نزونزي / توماس ليمار / نبيل فقير.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / أنطوان جريزمان / كيليان مبابي / أوليفيه جيرو / فلوريان توفان.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة فرنسية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / بول بوغبا.

خط الهجوم: كيليان مبابي / أنطوان جريزمان / أوليفيه جيرو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى المنتخب الهولندي، والذي يبدأ بدوره حقبة جديدة للغاية رفقة المدير الفني الهولندي رونالد كومان، والذي يطمح بدوره إلى إعادة المنتخب الهولندي إلى الواجهة العالمية مرة أخرى بعد غيابه عنها في السنوات القليلة الماضية.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن المنتخب الهولندي لم يسطع على المستوى الدولي أو حتى على المستوى الأوروبي منذ وصوله إلى المباراة النهائية في مسابقة كأس العالم في صيف عام 2010 على أرض دولة جنوب أفريقيا.

حيث فشل منتخب هولندا بعدها مباشرة في الظهور بشكل مميز في مسابقة كأس أمم أوروبا 2012 وذلك من خلال إقصائه من الدور الأول من عمر المسابقة، ثم جاءت الصدمة الكبرى من خلال فشله في التأهل إلى مونديال 2014 على أرض دولة البرازيل، ومن بعدها توالت الصدمات من خلال فشله أولاً في التأهل إلى يورو 2016 على أرض دولة فرنسا وأخيراً فشله في التأهل إلى مونديال 2018 على أرض دولة روسيا.

ومن جانبه كان الهولندي رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي قد كشف عن قائمة منتخب بلاده التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة منتخب هولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن / بادت / زويت.

خط الدفاع: باتريك فان انهولت / ناثان آكي / ديلي بليند / فيرجيل فان دايك / يانمات / دي ليجت / تيتي / دي فراي.

خط الوسط: فان دي بيك / دي يونج / بروبر / دي رون / كيفن ستروتمان / توماس فيلينا / فومير / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: راين بابل / لوك دي يونج / جاستن كلويفرت / ممفيس ديباي / بروميس.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الهولندي رونالد كومان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة هولندية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: يانمات / فيرجيل فان دايك / دي فراي / باتريك فان انهولت.

خط الوسط: كيفن ستروتمان / بروبر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: جاستن كلويفرت / ممفيس ديباي / لوك دي يونج.

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