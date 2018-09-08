تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع في مباراة اليوم أمام النيجر بتصفيات أمم أفريقيا

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في مساء اليوم السبت الموافق 8 سبتمبر 2018 مباراة مرتقبة للغاية، وذلك حينما يستقبل المنتخب الوطني المصري نظيره منتخب النيجر، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

وتنطلق مباراة مصر والنيجر تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

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وكان المنتخب الوطني المصري قد تعرض إلى الخسارة في الجولة الأولى من عمر التصفيات، وذلك خارج أرضه على يد مضيفه منتخب تونس بهدف وحيد مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأولمبي في رادس على أرض دولة تونس.

وتُعتبر هذه المباراة أمام منتخب النيجر هي الأولى للمنتخب الوطني المصري رفقة مديره الفني الجديد وهو المكسيكي خافيير أجيري، علماً بأن الأخير كان قد كشف عن قائمة المنتخب الوطني المصري التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالي، حيث تكونت قائمة المنتخب الوطني المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / محمد عواد / محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: محمد هاني / أيمن أشرف / باهر المحمدى / علي جبر / محمد حمدي / أحمد حجازي / عمرو طارق / أحمد المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمد صادق / إسلام جابر / محمد النني / سام مرسي / علي غزال / رمضان صبحي / محمود حسن تريزيجيه / حسين الشحات / عمرو وردة.

خط الهجوم: محمد صلاح / أحمد حسن كوكا / حسام حسن / أحمد جمعة.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة مصرية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي / أحمد حجازي / علي جبر / أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / محمد صلاح / حسين الشحات / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا.

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