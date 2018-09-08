تعرف على تشكيل كلاً من إنجلترا وإسبانيا المتوقع في مباراة اليوم بِدوري الأمم الأوروبية

يشهد ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم السبت الموافق 8 سبتمبر 2018 مباراة مرتقبة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب إنجلترا نظيره منتخب إسبانيا ضمن مباريات الجولة الأولى، وذلك في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.
وتنطلق مباراة إنجلترا وإسبانيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، كما ستكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.
ومن المتوقع أن يقوم الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إنجليزية سوف تتألف في هذه القمة المرتقبة على النحو التالي:
- حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
- خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / هاري ماغواير.
- خط الوسط: كيران تريبير / جوردان هندرسون / فابيان ديلف / جيسي لينغارد / ديلي آلي.
- خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / هاري كين.
أما على الجانب المقابل من المتوقع أن يقوم الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إسبانية سوف تتألف في هذه القمة المرتقبة على النحو التالي:
- حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.
- خط الدفاع: داني كارفاخال / سيرجيو راموس / راؤول ألبيول / ماركوس ألونسو.
- خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / تياغو ألكانتارا / إيسكو / داني سيبايوس / ماركو أسينسيو.
- خط الهجوم: دييغو كوستا.
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