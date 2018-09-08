ملخص مباراة إنجلترا وإسبانيا السبت 8/9/2018 في دوري الأمم الأوروبية

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ملخص مباراة إنجلترا وإسبانيا، حقق منتخب إسبانيا فوزاً مثيراً خارج أرضه على حساب مضيفه منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم السبت الموافق 8 سبتمبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب إسبانيا في المباراة كلاً من النجم ساؤول نيغويز في الدقيقة الثالثة عشر، إضافة إلى اللاعب رودريجو مورينو في الدقيقة الثانية والثلاثين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة المنتخب الإنجليزي في المباراة المهاجم ماركوس راشفورد في الدقيقة الحادية عشر.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م، وعلى إثر هذه النتيجة حصد المنتخب الإسباني النقاط الثلاث له في المسابقة، فيما استقر رصيد منتخب إنجلترا عند صفر من النقاط.

وجاءت تشكيلة منتخب إنجلترا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: جو جوميز / جون ستونز / هاري ماغواير.

خط الوسط: كيران تريبير / جوردان هندرسون / لوك شو / جيسي لينغارد / ديلي آلي.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد / هاري كين.

المدير الفني: الإنجليزي جاريث ساوثجيت.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب إسبانيا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / تياغو ألكانتارا / ساؤول نيغويز / إيسكو.

خط الهجوم: رودريجو مورينو / أسباس.

المدير الفني: الإسباني لويس إنريكي.

ملخص مباراة إنجلترا وإسبانيا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا وإسبانيا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل منتخب أن يفرض سيطرته المطلقة على الطرف الآخر، وخاصة المنتخب الإنجليزي الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة مما يجعله مطالباً بتحقيق الانتصار دون سواه.

وفي الدقيقة الحادية عشر نجح المنتخب الإنجليزي في تسجيل هدفه الأول في المباراة من أول فرصة حقيقية له على المرمى، وذلك حينما سجل له المهاجم الشاب ماركوس راشفورد هدف التقدم عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع المنتخب الإسباني واضعاً منتخب بلاده في المقدمة.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب المنتخب الإسباني في المباراة، فلم يتأخر على الإطلاق وذلك تحديداً بعدها بدقيقتين فقط لا غير حينما تمكن اللاعب ساؤول نيغويز هو الآخر من استغلال ثغرة في خط دفاع المنتخب الإنجليزي لينجح على إثرها في تسجيل هدف التعادل لمصلحة منتخب لاروخا وسط فرحة كبيرة من طرف الجماهير الإسبانية.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من جانب المنتخبين، وخاصة من طرف المنتخب الإسباني الذي تراجع إلى مناطقه الخلفية بشكل كبير من أجل تفادي استقبال أي هدف آخر في شباكه في المباراة.

وفي الوقت الذي كانت فيه الجماهير الإنجليزية تترقب تسجيل منتخب بلادها للهدف الثاني، حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق وذلك حينما نجح منتخب لاروخا في تسجيل ثاني أهدافه في المباراة، والذي جاء في الدقيقة الثانية والثلاثين عبر اللاعب رودريجو مورينو إثر استغلاله ضعف الرقابة الدفاعية للمنتخب الإنجليزي وسط حالة من الصدمة في مدرجات ملعب ويمبلي.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير كاد المنتخب الإنجليزي ينجح سريعاً في تعديل النتيجة، وذلك حينما سدد المهاجم ماركوس راشفورد كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ديفيد دي خيا أبعد الكرة بأطراف أصابعه ببراعة كبيرة للغاية إلى الخارج.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد.

ملخص مباراة إنجلترا وإسبانيا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا وإسبانيا، في شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الإسباني عازماً على تسجيل ثالث أهدافه في المباراة من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك بحث المنتخب الإنجليزي عن تعديل النتيجة في المقام الأول ومن ثم التفكير في قلب الطاولة على ضيفه.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين تلقى المنتخب الإنجليزي ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض الظهير الأيسر لوك شو إلى إصابة خطيرة للغاية على مستوى الرأس، مما جعل المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت مضطراً إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب داني روز بدلاً منه.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير كاد المنتخب الإسباني ينجح في حسم الأمور بشكل نهائي، وذلك حينما سدد النجم تياغو ألكانتارا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حسرة كبيرة من طرف الجماهير الإسبانية.

وفي الدقيقة الرابعة والستين أجرى المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت تغييراً عجيباً للغاية على تشكيلته، وذلك من خلال إشراك متوسط الميدان إيريك داير بدلاً من متوسط الميدان جوردان هندرسون.

وبعدها بأربعة دقائق حاول الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لتحقيق مبتغاه، وذلك من خلال إشراك اللاعب ماركو أسينسيو بدلاً من اللاعب أسباس.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والثمانين سنحت أمام المنتخب الإنجليزي فرصة مثالية للغاية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما وجد المهاجم ماركوس راشفورد نفسه في وضعية شبه انفرادية مع حارس المرمى ديفيد دي خيا، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز مثير لمصلحة المنتخب الإسباني في أولى جولات مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

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