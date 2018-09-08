أرقام تاريخية جديدة لمحمد صلاح مع منتخب مصر بعد أهدافه في مرمى النيجر

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نجح المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري اليوم السبت الموافق 8 سبتمبر 2018 في تحطيم رقم تاريخي جديد له رفقة المنتخب الوطني المصري، وذلك بعدما سجل هدفين في شباك منتخب النيجر في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019.

حيث تمكن محمد صلاح بذلك من تخطي أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة في السجل التهديفي للمنتخب الوطني المصري، وذلك بعدما وصل عدد أهداف محمد صلاح رفقة المنتخب الوطني المصري إلى 39 هدفاً.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل نجح محمد صلاح أيضاً في معادلة رقم الهداف التاريخي للمنتخب الوطني المصري في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس الأمم الأفريقية، وهو المهاجم السابق حسام حسن الذي سجل 12 هدفاً لصالح منتخب الفراعنة في التصفيات على مر التاريخ.

وتأتي هذه الأرقام التاريخية لمحمد صلاح عقب مساهمته في فوز المنتخب الوطني المصري في مساء اليوم السبت على حساب ضيفه منتخب النيجر بستة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019.

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