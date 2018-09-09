موعد أبرز مباريات اليوم الأحد 9/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المثيرة اليوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2018، وذلك على الصعيد الدولي خلال فترة التوقف الدولي الحالي التي سوف تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.

حيث سيكون عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع بعض مباريات مسابقة دوري الأمم الأوروبية، كما سيكون عشاق كرة القدم على موعد أيضاً اليوم مع بعض مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

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موعد مباراة فرنسا وهولندا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب فرنسا لملاقاة ضيفه منتخب هولندا في مساء اليوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2018 على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة كأس الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فرنسا وهولندا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة فرنسا وهولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة.

موعد مباراة أوكرانيا وسلوفاكيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب أوكرانيا لملاقاة ضيفه منتخب سلوفاكيا اليوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2018 على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن الدرجة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أوكرانيا وسلوفاكيا تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أوكرانيا وسلوفاكيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الدنمارك وويلز

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب الدنمارك لملاقاة ضيفه منتخب ويلز في مساء اليوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2018 على ملعب باركن، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في الدرجة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الدنمارك وويلز تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الدنمارك وويلز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

موعد مباراة ألمانيا وبيرو

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب ألمانيا لملاقاة ضيفه منتخب بيرو في مساء اليوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2018 على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباراة ودية دولية تحضيراً من كلا المنتخبين استعداداً من أجل خوض المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة ألمانيا وبيرو تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ألمانيا وبيرو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة تونس وسوازيلاند

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب تونس لملاقاة مضيفه منتخب سوازيلاند اليوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2018 على أرض دولة سوازيلاند، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

وتنطلق مباراة تونس وسوازيلاند تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة تونس وسوازيلاند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

موعد مباراة كوت ديفوار ورواندا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب كوت ديفوار لملاقاة مضيفه منتخب رواندا اليوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2018 على أرض دولة رواندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة كوت ديفوار ورواندا تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة كوت ديفوار ورواندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة بلغاريا والنرويج

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب بلغاريا لملاقاة ضيفه منتخب النرويج في مساء اليوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2018 على أرض دولة بلغاريا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن الدرجة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بلغاريا والنرويج تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بلغاريا والنرويج منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق مضر اليوسف هو معلق المباراة.

موعد مباراة إتحاد العاصمة والقوة الجوية

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق إتحاد العاصمة الجزائري لملاقاة ضيفه فريق القوة الجوية العراقي في مساء اليوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2018 على أرض دولة الجزائر، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إتحاد العاصمة والقوة الجوية تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة إتحاد العاصمة والقوة الجوية منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق أحمد الحامد هو معلق المباراة.

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