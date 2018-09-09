تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من فرنسا وهولندا في مباراة اليوم في دوري الأمم الأوروبية

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يشهد ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس في مساء اليوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2018 مباراة مرتقبة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب فرنسا نظيره منتخب هولندا ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى، في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فرنسا وهولندا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة.

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ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة فرنسية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / بول بوغبا.

خط الهجوم: كيليان مبابي / أنطوان جريزمان / أوليفيه جيرو.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الهولندي رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة هولندية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: يانمات / فيرجيل فان دايك / دي فراي / باتريك فان انهولت.

خط الوسط: كيفن ستروتمان / بروبر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: جاستن كلويفرت / ممفيس ديباي / لوك دي يونج.

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