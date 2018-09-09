موعد مباراة البرتغال وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية الاثنين 10/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة البرتغال وإيطاليا، يستعد منتخب البرتغال لملاقاة ضيفه منتخب إيطاليا في مساء يوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر 2018 على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم الأوروبية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة البرتغال وإيطاليا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وإيطاليا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة البرتغال وإيطاليا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من البرتغال وإيطاليا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة البرتغال وإيطاليا

موعد مباراة البرتغال وإيطاليا، يستعد منتخب البرتغال لملاقاة ضيفه منتخب إيطاليا في مساء يوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر 2018 على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة البرتغال وإيطاليا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة البرتغال وإيطاليا والقنوات الناقلة لمباراة البرتغال وإيطاليا

موعد مباراة البرتغال وإيطاليا، سوف تكون مباراة البرتغال وإيطاليا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة البرتغال وإيطاليا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات البرتغال وإيطاليا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة البرتغال وإيطاليا، يدخل منتخب البرتغال غمار مباراته الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه في إطار سعيه لضمان صدارة ترتيب المجموعة في نهاية المطاف.

ولا شك أن طموحات المنتخب البرتغالي في هذه المسابقة سوف تكون كبيرة للغاية، وخاصة بعد فشل المنتخب البرتغالي في الظهور بالمستوى الكبير في مونديال روسيا الماضي في صيف العام الحالي 2018، وهو الأمر الذي أدى إلى إقصاء المنتخب البرتغالي منذ الدور ثمن النهائي من عمر المونديال.

وبكل تأكيد لن يكون المنتخب البرتغالي بكامل قوته في هذه المباراة المرتقبة أمام المنتخب الإيطالي، ويأتي ذلك في ظل غياب الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوفه خلال فترة التوقف الدولي الحالية بسبب حاجة الأخيرة إلى الراحة السلبية من المباريات لعدم جاهزيته البدنية بالصورة الأمثل منذ مطلع الموسم الحالي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المنتخب البرتغالي يمتلك في صفوفه تشكيلة قادرة على هزيمة أي منافس آخر مهما كان حجمه أو قوته، لذا سيكون المنتخب البرتغالي هو المرشح الأبرز من أجل حصد النقاط الثلاث في هذه المباراة ضد المنتخب الإيطالي.

ومن جانبه كان البرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي قد كشف عن قائمة منتخب بلاده التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة منتخب البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو / بيتو / كلاوديو راموس.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / جواو كانسيلو / لويس نيتو / ماريو روي / بيدرو مينديز / كيبلير بيبي / رافاييل غيريرو / روبن دياز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز / جيلسون فيرنانديز / بيتزي / ريناتو سانشيز / روبن نيفيز / سيرجيو اوليفيرا / ويليام كارفاليو / جيلسون مارتينيز.

خط الهجوم: أندري سيلفا / روني لوبيز / بروما / برناردو سيلفا / جونزالو غيديس.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني البرتغالي فرناندو سانتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة برتغالية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / كيبلير بيبي / رافاييل غيريرو.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / ريناتو سانشيز / برناردو سيلفا / جيلسون مارتينيز.

خط الهجوم: أندري سيلفا / جونزالو غيديس.

أما على الجانب المقابل سوف يسعى المنتخب الإيطالي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المرة، وخاصة بعدما سقط في فخ التعادل في الجولة الأولى من عمر المسابقة على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه المنتخب البولندي بهدف لمثله لكلاً منهما.

ومن المؤكد أن المنتخب الإيطالي لا يزال في حاجة إلى المزيد من الوقت مع مديره الفني الإيطالي روبيرتو مانشيني، وذلك حتى يُصبح مستوى المنتخب الإيطالي عالياً للغاية من الناحية الفنية أو خاصة من الناحية الدفاعية مثلما كان الحال في سنوات المجد التي عاشها المنتخب الإيطالي على الصعيد الدولي.

ومن جانبها تأمل جماهير كرة القدم الإيطالية أن تنسى مرارة عدم التأهل إلى مونديال روسيا الماضي، وهو الأمر الذي لم يحدث للمنتخب الإيطالي منذ حوالي 40 عاماً مما جعل الأمر بمثابة صدمة تاريخية في الشارع الإيطالي من الناحية الرياضية.

ومن جانبه كان الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي قد كشف عن قائمة منتخب بلاده التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة المنتخب الإيطالي على النحو التالي:

جانلويجي دوناروما / ماتيا بيرين / سلفاتوري سيريجو / سرنا / ليوناردو بونوتشي / جورجيو كيليني / ماتيا / إيمرسون / كريشيتو / أليسيو رومانيولي / بيراغي / دافيدي زاباكوستا / دانييلي روجاني / بيناسي / باريلا / جاليارديني / كريستاتني / لورينزو بيلجريني / جورجينيو / ماريو بالوتيلي / انولا / بيراردي / بيلوتي / جياكومو بونافينتورا / فيديريكو بيرنارديسكي / تشيرو إيموبيلي / فيديريكو كييزا / بيلجري / سيموني زازا / لورينزو إنسيني.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الإيطالي روبيرتو مانشيني بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إيطالية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي زاباكوستا / ليوناردو بونوتشي / جورجيو كيليني / بيراغي.

خط الوسط: جورجينيو / جاليارديني / لورينزو بيلجريني.

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي / لورينزو إنسيني / ماريو بالوتيلي.

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