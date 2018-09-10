مرتضى منصور يشن هجوماً حاداً على الخطيب بسبب تعاونه مع اللجنة الأولمبية

Advertisements

قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشن هجوماً حاداً للغاية على الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد الموافق 9 سبتمبر 2018، وذلك بسبب تعاون النادي الأهلي مع اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب في مشروع إعداد اللائحة الجديدة للمارد الأحمر.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد رفقة الإعلامي مدحت شلبي في برنامج “مساء بيراميدز” المذاع عبر شاشة قناة بيراميدز، أكد المستشار مرتضى منصور أن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية قد أدخل الكابتن محمود الخطيب في لعبة “كيد نسا”.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المستشار مرتضى منصور إلى حزين للغاية بسبب دخول الكابتن محمود الخطيب في هذه اللعبة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه من العيب على الكابتن محمود الخطيب محاولة اختلاق مشاجرة مع المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق بسبب هذه الخطوة.

كما شدد أيضاً المستشار مرتضى منصور في تصريحاته على أن اللجنة الأولمبية تقوم بتسيير أمورها حسب العلاقات الشخصية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لم يقم بأي رد قوي حتى هذه اللحظة بالرغم من امتلاكه كافة الأوراق التي تُدين الأطراف المعنية، وذلك لعدم رغبته في جرح الكابتن محمود الخطيب نظراً لكونه رئيس النادي الأهلي أكبر نادي في مصر وأيضاً أفريقيا والوطن العربي.

وفي ختام تصريحاته أكد المستشار مرتضى منصور أن هشام حطب يستغل الكابتن محمود الخطيب بشكل واضح، وذلك حتى تقوم اللجنة الأولمبية بإظهار سُلطاتها للجماهير على الجمعيات العمومية للأندية المصرية.

إقرأ أيضاً: أزمة جديدة بين الأهلي واتحاد الكرة والخطيب يلجأ إلى وزير الشباب والرياضة