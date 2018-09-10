موعد أبرز مباريات اليوم الاثنين 10/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، تتواصل اليوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر 2018 الإثارة والمتعة لكل جماهير كرة القدم في كل مكان حول العالم بأكمله، وذلك من خلال متابعة العديد من المباريات المثيرة للغاية على الصعيد الدولي خلال فترة التوقف الدولي الحالية والتي سوف تنتهي بدورها يوم غداً الثلاثاء.

حيث ستكون جماهير كرة القدم اليوم الإثنين على موعد مع بعض مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م، كما ستكون جماهير كرة القدم اليوم أيضاً على موعد مع بعض مباريات الدولية الودية، وأخيراً سوف تكون الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة على موعد مع بعض مباريات كأس الخليج العربي الإماراتي.

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موعد مباراة البرتغال وإيطاليا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب البرتغال لملاقاة ضيفه منتخب إيطاليا في مساء اليوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر 2018 على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة البرتغال وإيطاليا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة البرتغال وإيطاليا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

موعد مباراة السويد وتركيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب السويد لملاقاة ضيفه منتخب تركيا في مساء اليوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر 2018 على ملعب فريندز أرينا على أرض دولة السويد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة السويد وتركيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة السويد وتركيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة اسكتلندا وألبانيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب اسكتلندا لملاقاة ضيفه منتخب ألبانيا في مساء اليوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر 2018 على أرض دولة اسكتلندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن الدرجة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة اسكتلندا وألبانيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة اسكتلندا وألبانيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

موعد مباراة صربيا ورومانيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب صربيا لملاقاة ضيفه منتخب رومانيا في مساء اليوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر 2018 على أرض دولة صربيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن الدرجة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة صربيا ورومانيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة صربيا ورومانيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة السعودية وبوليفيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب السعودية لملاقاة ضيفه منتخب بوليفيا في مساء اليوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباراة ودية دولية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض المحافل الدولية القادمة لكلاهما.

وتنطلق مباراة السعودية وبوليفيا تحديداً في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة السعودية وبوليفيا منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، كما ستكون مباراة السعودية وبوليفيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر تطبيق دوري بلس، فيما سيكون المعلق عبدالله الحربي هو معلق المباراة.

موعد مباراة روسيا وجمهورية التشيك

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب روسيا لملاقاة نظيره منتخب جمهورية التشيك في مساء اليوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباراة ودية دولية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض المحافل الدولية القادمة لكلاهما.

وتنطلق مباراة روسيا وجمهورية التشيك تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة روسيا وجمهورية التشيك منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

موعد مباراة البحرين والصين

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب البحرين لملاقاة نظيره منتخب الصين في مساء اليوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباراة ودية دولية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض المحافل الدولية القادمة لكلاهما.

وتنطلق مباراة البحرين والصين تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة البحرين والصين منقولة بشكل حصري عبر قناة البحرين الرياضية، فيما سيكون المعلق علي سعيد هو معلق المباراة.

موعد مباراة العين والنصر

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق العين لملاقاة ضيفه فريق النصر على هزاع بن زايد على أرض دولة الإمارات، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار مسابقة كأس الخليج العربي الإماراتي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة العين والنصر تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة العين والنصر منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة العين والنصر منقولة بشكل حصري عبر قناة دبي الرياضية HD1 المجانية.

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