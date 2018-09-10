موعد مباراة اسبانيا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية الثلاثاء 11/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة اسبانيا وكرواتيا، يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة ضيفه منتخب كرواتيا في مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2018 على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو في مدينة إلتشي الإسبانية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم الأوروبية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة اسبانيا وكرواتيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة اسبانيا وكرواتيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من إسبانيا وكرواتيا في هذه المباراة المنتظرة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا

موعد مباراة اسبانيا وكرواتيا، يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة ضيفه منتخب كرواتيا في مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2018 على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو في مدينة إلتشي الإسبانية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إسبانيا وكرواتيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا والقنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا

موعد مباراة اسبانيا وكرواتيا، سوف تكون مباراة اسبانيا وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة اسبانيا وكرواتيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة اسبانيا وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات إسبانيا وكرواتيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة اسبانيا وكرواتيا، يدخل منتخب إسبانيا غمار مباراته الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وهو عازماً على تحقيق انتصاره الثاني على التوالي من أجل ضمان الانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة مع نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

ولا شك أن الفوز الذي نجح المنتخب الإسباني في تحقيقه في الجولة الأولى من عمر المسابقة خارج أرضه على يد مضيفه منتخب إنجلترا، سوف يُعطي منتخب لاروخا دافعاً معنوياً كبيراً من أجل مواصلة السير على نفس الطريق الناجح في كافة المحافل الدولية القادمة.

وبكل تأكيد سوف يُساهم ذلك الانتصار أيضاً في منح الثقة للإسباني لويس إنريكي المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني، والذي قاد المنتخب الإسباني في أول مباراة كمديراً فنياً له أمام المنتخب الإنجليزي.

ويُدرك المنتخب الإسباني جيداً أن مهمته القادمة أمام المنتخب الكرواتي لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأنه سوف يواجه وصيف مونديال روسيا الماضي الذي يمتلك في صفوفه تشكيلة قادرة على الإطاحة بأي منتخب عالمي مهما كانت قوته.

ومن جانبه كان الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني قد كشف عن قائمة منتخب بلاده التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة منتخب لاروخا على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا / ديفيد دي خيا / باو لوبيز.

خط الدفاع: ماركوس ألونسو / سيرجيو راموس / سيزار أزبيليكويتا / داني كارفاخال / مارتينيز / سيرجي روبيرتو / دييغو لورينتي / ناتشو فيرنانديز / خوسيه لويس غايا / راؤول ألبيول.

خط الوسط: داني سيبايوس / رودري / ساؤول نيغويز / سيرجيو بوسكيتس / إيسكو / تياغو ألكانتارا / ماركو أسينسيو / خواكين سوسو.

خط الهجوم: رودريجو مورينو / دييغو كوستا / ألفارو موراتا.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الإسباني لويس إنريكي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إسبانية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / تياغو ألكانتارا / ساؤول نيغويز / إيسكو.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / رودريجو مورينو.

أما على الجانب المقابل يستعد المنتخب الكرواتي لخوض أول مباراة له في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وأيضاً أول مباراة له بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها في نهائي مونديال روسيا الماضي على يد نظيره منتخب فرنسا.

وبكل تأكيد سوف يكون المنتخب الكرواتي خصماً ليس سهلاً على الإطلاق في ظل الجيل الحالي الذي أبهر العالم بأكمله في دولة روسيا في صيف العام الحالي، مما يجعل المنتخب الكرواتي مرشحاً للمنافسة بكل قوة على كافة المحافل الدولية التي يُشارك بها.

ولا شك أن بقاء الكرواتي زلاتكو داليتش في منصب المدير الفني للمنتخب الكرواتي بعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، سوف يُساهم بشكل كبير في الحفاظ على عامل الاستقرار الفني للمنتخب الكرواتي في السنوات القادمة.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كرواتية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سوباسيتش.

خط الدفاع: فرساليكو / فيدا / ماتيو / إيفان سترينيتش.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / إيفان راكيتيتش / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: أندري كراماريتش / نيكولا كالينيتش / إيفان بيريسيتش.

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