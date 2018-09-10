تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من البرتغال وإيطاليا في مباراة اليوم

يشهد ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة في مساء اليوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر 2018 مباراة مرتقبة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب البرتغال نظيره منتخب إيطاليا ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة، في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.
وتنطلق مباراة البرتغال وإيطاليا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.
ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة برتغالية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:
- حراسة المرمى: روي باتريسيو.
- خط الدفاع: سيدريك سواريس / كيبلير بيبي / فونتي / رافاييل غيريرو.
- خط الوسط: ويليام كارفاليو / برونو فيرنانديز / برناردو سيلفا / جيلسون مارتينيز.
- خط الهجوم: جونزالو غيديس / أندري سيلفا.
أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إيطالية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:
- حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.
- خط الدفاع: دافيدي زاباكوستا / ليوناردو بونوتشي / جورجيو كيليني / بيراغي.
- خط الوسط: جورجينيو / جاليارديني / لورينزو بيلجريني.
- خط الهجوم: لورينزو إنسيني / فيدريكو بيرنارديسكي / تشيرو إيموبيلي.
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