كارتيرون يستبعد 3 عناصر هامة من قائمة الأهلي قبل مواجهة حوريا الغيني

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018، والتي سوف تجمع بين المارد الأحمر وبين مضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني.

حيث قام المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون باستبعاد 3 عناصر هامة للغاية من قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة، وهذه العناصر هي ميدو جابر إضافة إلى عمرو السولية وأيضاً مروان محسن، كما استبعد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أيضاً كلاً من الثنائي باسم علي إضافة إلى النيجيري جونيور أجايي.

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أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام فريق حوريا كوناكري فقد تكونت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير / محمد نجيب / محمد هاني / أيمن أشرف / صبري رحيل / ساليف كوليبالي / علي معلول / أحمد فتحي.

خط الوسط: هشام محمد / حسام عاشور / أحمد حمدى / وليد سليمان / إسلام محارب / مؤمن زكريا / ناصر ماهر / كريم نيدفيد / أكرم توفيق / أحمد توفيق.

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وحوريا كوناكري في مساء يوم الجمعة القادم الموافق 14 سبتمبر 2018 على أرض دولة غينيا، وذلك تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

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