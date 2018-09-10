ملخص مباراة البرتغال وإيطاليا الاثنين 10/9/2018 في دوري الأمم الأوروبية

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ملخص مباراة البرتغال وإيطاليا، حقق منتخب البرتغال فوزاً هاماً على حساب ضيفه منتخب إيطاليا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر 2018 على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب البرتغال في المباراة المهاجم أندري سيلفا في الدقيقة الثامنة والأربعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 3 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما استقر رصيد منتخب إيطاليا عند نقطة واحدة فقط لا غير في المركز الثالث متساوياً مع صاحب المركز الثاني منتخب بولندا.

وجاءت تشكيلة منتخب البرتغال الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / كيبلير بيبي / روبن دياز / ماريو روي.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / روبن نيفيز / بيتزي.

خط الهجوم: بروما / برناردو سيلفا / أندري سيلفا.

المدير الفني: البرتغالي فرناندو سانتوس.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب إيطاليا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: لازاري / ماتيا كالدار / أليسيو رومانيولي / كريشيتو.

خط الوسط: جورجينيو / كريستانتي / جياكومو بونافينتورا.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا / تشيرو إيموبيلي / سيموني زازا.

المدير الفني: الإيطالي روبيرتو مانشيني.

ملخص مباراة البرتغال وإيطاليا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة البرتغال وإيطاليا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل منتخب الضغط بشكل قوي على الطرف الآخر، وخاصة منتخب البرتغال الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره.

وفي الدقيقة الرابعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة منتخب البرتغال في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب ويليام كارفاليو كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى جانلويجي دوناروما.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب إيطاليا في المباراة، فلم يتأخر على الإطلاق وذلك تحديداً في الدقيقة الخامسة عشر حينما سدد اللاعب فيديريكو كييزا كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى روي باتريسيو أمسك الكرة بسهولة كبيرة دون أي مشاكل تماماً.

وفي الدقيقة السابعة والعشرين كاد المنتخب البرتغالي ينجح في تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك حينما سدد النجم برناردو سيلفا كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن المدافع أليسيو رومانيولي أبعد الكرة من على خط المرمى قبل أن تدخل مباشرة مبقياً على نتيجة التعادل السلبي بين الطرفين.

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين كاد المدافع الإيطالي ماتيا كالدار يُسجل هدفاً بالخطأ في مرماه، إلا أن العارضة تصدت للكرة ووقفت بجانب المنتخب الإيطالي وسط حالة من الحسرة من طرف الجماهير البرتغالية في المدرجات.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

ملخص مباراة البرتغال وإيطاليا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة البرتغال وإيطاليا، في شوط المباراة الثاني دخل كل منتخب عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وخاصة وأن كلاهما يعلم جيداً أن النقاط الثلاث في هذه المباراة سوف تضمن لأحدهما صدارة الترتيب بعد نهاية الجولة الثانية.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين نجح المنتخب البرتغالي في تسجيل أولى أهدافه في المباراة، وذلك عبر المهاجم أندري سيلفا عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع المنتخب الإيطالي واضعاً منتخب بلاده في المقدمة.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين كاد المنتخب البرتغالي يحسم الأمور نهائياً، وذلك حينما سدد النجم برناردو سيلفا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جانلويجي دوناروما أبعد الكرة ببراعة إلى الخارج مبقياً على آمال منتخب بلاده في المباراة.

وبعدها بخمسة دقائق حاول الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية، وذلك من خلال إشراك اللاعب بيراردي بدلاً من المهاجم تشيرو إيموبيلي.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين سواء من جانب المنتخب البرتغالي أو حتى من جانب المنتخب الإيطالي المتأخر في نتيجة المباراة، مما جعل الصمت يُخيم بشكل واضح على الجماهير في المدرجات.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز المنتخب البرتغالي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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