موعد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 11/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد عشاق كرة القدم في كل حول العالم اليوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2018 لمشاهدة العديد من المباريات المميزة سواء على الصعيد الدولي أو حتى على صعيد الأندية، علماً بأن فترة التوقف الدولي الحالية سوف تنتهي مع نهاية اليوم الثلاثاء على أن تعود عجلة الدوريات للدوران من جديد انطلاقاً من يوم غداً الأربعاء.

وسوف يجد كل محب لكرة القدم نفسه اليوم الثلاثاء على موعد مع بعض مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، كما سوف يجد كل محب لكرة القدم نفسه اليوم أيضاً على موعد مع مباراة واحدة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وإضافة إلى ذلك سوف تُقام بعض المباريات الودية على الصعيد الدولي.

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موعد مباراة اسبانيا وكرواتيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة ضيفه منتخب كرواتيا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2018 على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو في مدينة إلتشي على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة اسبانيا وكرواتيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة اسبانيا وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة بلجيكا وأيسلندا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب بلجيكا لملاقاة مضيفه منتخب أيسلندا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2018 على أرض دولة أيسلندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بلجيكا وأيسلندا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بلجيكا وأيسلندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

موعد مباراة البوسنة والهرسك والنمسا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب البوسنة والهرسك لملاقاة ضيفه منتخب النمسا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2018 على أرض دولة البوسنة والهرسك، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات عن الدرجة الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة البوسنة والهرسك والنمسا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة البوسنة والهرسك والنمسا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

موعد مباراة المجر واليونان

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب المجر لملاقاة ضيفه منتخب اليونان في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2018 على أرض دولة المجر، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات عن الدرجة الثالثة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة المجر واليونان تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة المجر واليونان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة المصري البورسعيدي والنجوم

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق المصري البورسعيدي لملاقاة ضيفه فريق النجوم في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة المصري البورسعيدي والنجوم تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة المصري البورسعيدي والنجوم منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة المصري البورسعيدي والنجوم منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة.

موعد مباراة انجلترا وسويسرا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب إنجلترا لملاقاة نظيره منتخب سويسرا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباراة ودية دولية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض المحافل الدولية القادمة لكلاهما.

وتنطلق مباراة انجلترا وسويسرا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة انجلترا وسويسرا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة بولندا وجمهورية أيرلندا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب بولندا لملاقاة نظيره منتخب جمهورية أيرلندا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباراة ودية دولية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض المحافل الدولية القادمة لكلاهما.

وتنطلق مباراة بولندا وجمهورية أيرلندا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بولندا وجمهورية أيرلندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة.

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