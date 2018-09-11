جلسة سرية بين مؤمن زكريا ومسؤولي بيراميدز..تعرف على التفاصيل !

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2018 عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك من خلال الكشف عن تفاصيل الجلسة السرية التي جمعت بين مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبين مسؤولي نادي بيراميدز في مطلع الأسبوع الحالي في إحدى الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة.

حيث أشارت المصادر إلى أن أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة قد استضاف في مساء يوم الأحد الماضي حفل تكريم شبكة قنوات “MBC” للإعلامي عمرو أديب بسبب اقتراب انطلاقة برنامجه الجديد.

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كما أشارت المصادر أيضاً إلى أن اللاعب مؤمن زكريا قد حضر إلى الفندق في وقت مبكر قبل انطلاق موعد الحفل، وذلك من أجل الإجتماع مع أحد رجال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية وأحد المستثمرين في نادي بيراميدز.

وقد شهدت الجلسة أيضاً حضور مقدم البرامج المعروف مهيب عبد الهادي، وذلك من أجل الاتفاق مع اللاعب مؤمن زكريا حول تفاصيل انتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت المصادر أن نادي بيراميدز مستعد لدفع مبلغ 20 مليون جنيه مصري من أجل الظفر بخدمات اللاعب مؤمن زكريا من صفوف النادي الأهلي، وذلك سواء في الميركاتو الشتوي القادم أو حتى في الميركاتو الصيفي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وينتهي عقد اللاعب مؤمن زكريا مع النادي الأهلي في صيف العام القادم 2019، وهو الأمر الذي يجعله قادراً على التفاوض مع أي نادي آخر في شهر يناير المقبل تمهيداً للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، علماً بأن مؤمن زكريا قد رفض بشكل نهائي فكرة تجديد عقده مع المارد الأحمر بسبب ضعف المقابل المادي الذي سوف يتقاضاه في السنوات القادمة.

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