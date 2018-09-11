تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من إسبانيا وكرواتيا في مباراة اليوم

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يشهد ملعب مانويل مارتينيز فاليرو في مدينة إلتشي على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2018 مباراة مرتقبة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب إسبانيا نظيره منتخب كرواتيا ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة، في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة اسبانيا وكرواتيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

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ومن المتوقع أن يقوم الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إسبانية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / تياغو ألكانتارا / ساؤول نيغويز / إيسكو.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / رودريجو مورينو.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف كرواتية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سوباسيتش.

خط الدفاع: فرساليكو / ماتيو / فيدا / إيفان سترينيتش.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / إيفان راكيتيتش / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش / أندري كراماريتش / نيكولا كالينيتش.

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