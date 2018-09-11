موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري الاربعاء 12/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بيراميدز والجونة، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة ضيفه فريق الجونة في مساء يوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018 على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي بيراميدز يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بيراميدز والجونة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والجونة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بيراميدز والجونة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من بيراميدز والجونة في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والجونة

موعد مباراة بيراميدز والجونة، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة ضيفه فريق الجونة في مساء يوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018 على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز والجونة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بيراميدز والجونة والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والجونة

موعد مباراة بيراميدز والجونة، سوف تكون مباراة بيراميدز والجونة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة بيراميدز والجونة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، وأخيراً سوف تكون مباراة بيراميدز والجونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بيراميدز HD.

آخر تحضيرات بيراميدز والجونة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بيراميدز والجونة، يدخل فريق بيراميدز غمار مباراته السادسة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار فقط دون سواه من أجل مواصلة التواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز رفقة حامل اللقب فريق الأهلي.

ولا شك أن فريق بيراميدز لن يكون خصماً سهلاً على الإطلاق في الموسم الحالي، وخاصة في ظل الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها سواء من الناحية الفنية على أرض الملعب أو حتى من الناحية الإدارية، أما الأمر الأهم فهي الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها النادي من الناحية المادية بفضل دعم بعض المستثمرين السعوديين وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجميع داخل نادي بيراميدز لا يتحدث عن منافسة فريق الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك من أجل إبعاد أي نوع من أنواع الضغوطات على لاعبي الفريق وخاصة بعد التغيير الذي حدث على مستوى الجهاز الفني للفريق في مطلع الموسم الحالي.

حيث أسفر ذلك التغيير عن تعيين الأرجنتيني ريكاردو لافولبي كمديراً فنياً لفريق بيراميدز، وذلك خلفاً للمدرب البرازيلي ألبيرتو الذي نشأ خلاف بينه وبين مجلس إدارة نادي بيراميدز حول بعض التفاصيل الفنية الخاصة بالفريق.

وبعد مرور 5 جولات من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، يجد فريق بيراميدز نفسه حتى هذه اللحظة في المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة مناصفة مع صاحب المركز الأول فريق الأهلي، حيث يمتلك كلاً منهما نفس عدد النقاط والذي بلغ 11 نقطة لكلاً منهما مما يؤكد بدوره على قوة المنافسة في الموسم الحالي بعكس ما كانت عليه الأمور في السنوات الماضية.

وسوف يجد فريق بيراميدز نفسه في الفترة القادمة تحت ضغوطات لا مثيل لها على الإطلاق، وخاصة وأنه سوف يواجه في الأسابيع القليلة القادمة كلاً من قطبي كرة القدم المصرية فريق الأهلي إضافة إلى فريق الزمالك، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل سوف يواجه أيضاً فريق المقاولون العرب.

وهو الأمر الذي يعني أن الفترة القادمة سوف تكون حاسمة للغاية في مشوار فريق بيراميدز في الموسم الحالي، فإما سوف يؤكد الفريق قدرته على المنافسة بقوة على الألقاب في الموسم الحالي، أو سيكتفي فقط بالمنافسة على إحدى المقاعد المؤهلة إلى المسابقات الأفريقية سواء مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ريكاردو لافولبي المدير الفني لفريق بيراميدز بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر / علي جبر / عبدالله بكري / محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين / محمد مجدى أفشة / أوكيشوكو / كارلوس ادواردو / كارلوس كينو.

خط الهجوم: كوستا.

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