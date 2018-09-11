ملخص مباراة اسبانيا وكرواتيا الثلاثاء 11/9/2018 في دوري الأمم الأوروبية

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ملخص مباراة اسبانيا وكرواتيا، حقق منتخب إسبانيا فوزاً سهلاً للغاية على حساب ضيفه منتخب كرواتيا بستة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2018 على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو في مدينة إلتشي على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب إسبانيا في المباراة كلاً من النجم ساؤول نيغويز في الدقيقة الرابعة والعشرين، إضافة إلى النجم ماركو أسينسيو في الدقيقة الثالثة والثلاثون، وأيضاً حارس المرمى كالينيتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة والثلاثين، وأيضاً المهاجم رودريجو مورينو في الدقيقة التاسعة والأربعين، وأيضاً القائد سيرجيو راموس في الدقيقة السابعة والخمسين، وأخيراً النجم إيسكو في الدقيقة السبعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات عن الدرجة الأولى في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م، وبذلك رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، فيما استقر رصيد منتخب كرواتيا عند صفر من النقاط.

وجاءت تشكيلة منتخب إسبانيا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / خوسيه لويس غايا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / داني سيبايوس / ساؤول نيغويز.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / إيسكو / رودريجو مورينو.

المدير الفني: الإسباني لويس إنريكي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب كرواتيا الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كالينيتش.

خط الدفاع: فرساليكو / ميتروفيتش / فيدا / بيفاريتش.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / إيفان راكيتيتش / لوكا مودريتش / ماتيو كوفاسيتش / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: سانتيني.

المدير الفني: الكرواتي زلاتكو داليتش.

ملخص مباراة اسبانيا وكرواتيا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة اسبانيا وكرواتيا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل منتخب أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة في ظل قدرة كلاً منهما على الاستحواذ على الكرة بشكل مثالي نظراً لقوة خط وسط الميدان في المنتخبين.

وفي الدقيقة الخامسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة منتخب كرواتيا في المباراة، وذلك حينما سدد النجم إيفان راكيتيتش كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى ديفيد دي خيا.

وفي الدقيقة الرابعة عشر سنحت فرصة أخرى مثالية للغاية لصالح المنتخب الكرواتي، وهذه المرة حينما سدد المهاجم سانتيني كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت أيضاً بذات الطريقة بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى ديفيد دي خيا.

وبعدها بست دقائق فقط تلقى منتخب كرواتيا ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما تعرض ظهيره الأيمن فرساليكو إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال بقية أطوار المباراة، مما دفع الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب روج بدلاً منه.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب إسبانيا في المباراة فجاء قوياً للغاية، وذلك تحديداً في الدقيقة الرابعة والعشرين حينما نجح منتخب لاروخا في تسجيل هدفه الأول في المباراة والذي جاء عبر النجم ساؤول نيغويز عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع المنتخب الكرواتي واضعاً منتخب بلاده في المقدمة.

ولم يكتفِ منتخب إسبانيا بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين نجح منتخب لاروخا في تحقيق مبتغاه وذلك حينما سجل له النجم ماركو أسينسيو الهدف الثاني بطريقة رائعة للغاية وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الإسبانية.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير ضاعف المنتخب الإسباني من تقدمه في النتيجة، وهذه المرة حينما سجل له حارس المرمى كالينيتش الهدف الثالث بالخطأ في مرماه وسط حالة من الإنهيار من جانب لاعبي منتخب كرواتيا.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مريح لمصلحة المنتخب الإسباني بثلاثية نظيفة.

ملخص مباراة اسبانيا وكرواتيا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة اسبانيا وكرواتيا، في شوط المباراة الثاني دخل منتخب إسبانيا عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة، وفي مقابل ذلك حاول منتخب كرواتيا الخروج بأقل الأضرار من المباراة.

وفي الدقيقة التاسعة والأربعين نجح منتخب إسبانيا في مسعاه، وذلك حينما سجل له المهاجم رودريجو مورينو الهدف الرابع، وفي الدقيقة السابعة والخمسين أضاف المنتخب الإسباني هدفه الخامس في المباراة، وهذه المرة عبر رأسية القائد سيرجيو راموس من ركلة ركنية وسط إنهيار كبير من جانب المنتخب الكرواتي.

وفي الدقيقة السبعين استمر مهرجان أهداف المنتخب الإسباني، وهذه المرة حينما سجل النجم إيسكو الهدف السادس بطريقة أكثر من رائعة، لتمر بعدها بقية دقائق المباراة دون أن تشهد أي جديد على الإطلاق من المنتخبين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز كاسح لمصلحة المنتخب الإسباني.

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