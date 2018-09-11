السويسري جروس يكشف عن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة طلائع الجيش

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة التي سوف تجمع بين فريقه وبين نظيره فريق طلائع الجيش في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد جاءت قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: أحمد فتوح / بهاء مجدي / محمود علاء / حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش.

خط الوسط: محمد حسن / طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد عنتر / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا / إبراهيم حسن / أيمن حفني / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / حميد أحداد / عمر السعيد.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في يوم الخميس القادم، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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