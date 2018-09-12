موعد أبرز مباريات اليوم الاربعاء 12/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، تتواصل اليوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018 متعة كرة القدم في كافة أنحاء العالم، وذلك سواء على الصعيد الدولي أو حتى على صعيد الأندية وخاصة الأندية العربية مع العلم بأن اليوم الأربعاء سوف يكون هو الأخير الذي يشهد مباريات دولية إلى أن يأتي موعد فترة التوقف الدولي القادمة.

وسوف يكون كل عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الأربعاء على موعد مع بعض المباريات الودية الدولية، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يكون كل عشاق الساحرة المستديرة على موعد أيضاً مع بعض مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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موعد مباراة البرازيل والسلفادور

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب البرازيل لملاقاة نظيره منتخب السلفادور في فجر اليوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباراة دولية ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض المحافل الدولية القادمة لكلاهما.

وتنطلق مباراة البرازيل والسلفادور تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة البرازيل والسلفادور منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب الأرجنتين لملاقاة نظيره منتخب كولومبيا في فجر اليوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباراة دولية ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة لكلاهما.

وتنطلق مباراة الأرجنتين وكولومبيا تحديداً في تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الأرجنتين وكولومبيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة.

موعد مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لملاقاة نظيره منتخب المكسيك في فجر اليوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباراة دولية ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة لكلاهما.

وتنطلق مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف صباحاً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندري

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق حرس الحدود لملاقاة ضيفه فريق الإتحاد السكندري اليوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018 على ملعب المكس في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق محمد الغياتي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندري منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق خالد كامل هو معلق المباراة.

موعد مباراة الإنتاج الحربي وبتروجيت

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الإنتاج الحربي لملاقاة ضيفه فريق بتروجيت اليوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الإنتاج الحربي وبتروجيت تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الإنتاج الحربي وبتروجيت منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD2، فيما سيكون المعلق محمد عزمي هو معلق المباراة.

موعد مباراة المقاولون العرب وسموحة

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق المقاولون العرب لملاقاة ضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018 على ملعب عثمان أحمد عثمان في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة المقاولون العرب وسموحة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة المقاولون العرب وسموحة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق خالد حسن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة المقاولون العرب وسموحة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق لؤي رشاد هو معلق المباراة.

موعد مباراة بيراميدز والجونة

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة ضيفه فريق الجونة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018 على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز والجونة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بيراميدز والجونة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بيراميدز والجونة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بيراميدز HD، بينما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

موعد مباراة وادي دجلة ومصر المقاصة

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق وادي دجلة لملاقاة ضيفه فريق مصر المقاصة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة وادي دجلة ومصر المقاصة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة وادي دجلة ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD2، فيما سيكون المعلق محمد أبو العلا هو معلق المباراة.

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