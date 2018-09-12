موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الخميس 13/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الخميس الموافق 13 سبتمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك وطلائع الجيش في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

موعد الزمالك وطلائع الجيش، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الخميس الموافق 13 سبتمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، سوف تكون مباراة الزمالك وطلائع الجيش منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك وطلائع الجيش منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الزمالك وطلائع الجيش والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته السادسة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الاستمرار في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري المصري الممتاز.

وعلى الرغم من تعثر الفارس الأبيض في المباراة قبل الماضية من خلال خسارته على يد نظيره فريق النجوم، إلا أن فريق الزمالك قد نجح في أن يستعيد عافيته بشكل سريع للغاية من خلال الفوز الكاسح في المباراة الماضية على حساب نظيره فريق إنبي برباعية قبل فترة التوقف الدولي مباشرة.

ويسعى السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بدوره إلى تحضير فريقه بأفضل صورة ممكنة للمباراة القادمة أمام فريق طلائع الجيش بشكل خاص، وخاصة وأن الانتصار في هذه المباراة سوف يمنح القلعة البيضاء الاستقرار نوعاً ما الذي تنتظره جماهير النادي منذ وقت طويل بالرغم من المشاكل الإدارية العديدة المحيطة بنادي الزمالك.

ولا شك أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس يُدرك جيداً أنه يمتلك تشكيلة مثالية للغاية قادرة على المنافسة على العديد من الألقاب وليس على لقب واحد فقط لا غير، مما يضع عليه ضغوطات لا مثيل لها وخاصة في حالة فشله في تحقيق مهمته مع نهاية الموسم الحالي.

وهو الأمر الذي يجعله مهدداً بالإقالة من منصبه في أي وقت من عمر الموسم أو عدم تجديد العقد عقب نهاية الموسم، وخاصة وأنه يعمل مع أحد رؤساء النادي الأكثر تغييراً للمدربين في كرة القدم المصرية وهو المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي.

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام فريق طلائع الجيش، حيث تكونت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: أحمد فتوح / بهاء مجدي / محمود علاء / حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش.

خط الوسط: محمد حسن / طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد عنتر / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا / إبراهيم حسن / أيمن حفني / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / حميد أحداد / عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني السويسري كريستيان جروس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / يوسف أوباما / إبراهيم حسن / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

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