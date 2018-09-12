تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم أمام الجونة بالدوري المصري

Advertisements

يشهد ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018 مباراة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك حينما يستقبل فريق بيراميدز ضيفه فريق الجونة.

وتنطلق مباراة بيراميدز والجونة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

Advertisements

وسوف تكون مباراة بيراميدز والجونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بيراميدز HD، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة، كما ستكون المباراة منقولة أيضاً عبر قناة أون سبورت HD1.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ريكاردو لافولبي المدير الفني لفريق بيراميدز بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر / علي جبر / عبدالله بكري / محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين / محمد مجدى أفشة / أوكيشوكو / كارلوس ادواردو / كارلوس كينو.

خط الهجوم: كوستا.

إقرأ أيضاً: