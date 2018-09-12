الأهلي يحسم الجدل بخصوص إمكانية رحيل علي معلول إلى الترجي في يناير

Advertisements

حسم النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018 كل الجدل، وذلك بخصوص مستقبل الظهير الأيسر التونسي علي معلول مع المارد الأحمر، في ظل تردد العديد من الأنباء التي ترددت بقوة في الآونة الأخيرة حول اقتراب اللاعب التونسي من الرحيل إلى صفوف نادي الترجي الرياضي التونسي في الميركاتو الشتوي القادم.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أكد الكابتن محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي لم يصل له أي عروض رسمية طوال الفترة الماضية سواء من طرف نادي الترجي الرياضي أو حتى من طرف أي نادي آخر، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب التونسي علي معلول مثلما تردد في مختلف وسائل الإعلام المصرية.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن محمد فضل على أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون ليس لديه أي رغبة على الإطلاق في التفريط في خدمات اللاعب التونسي علي معلول مهما كان الثمن، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللاعب التونسي علي معلول مرتبط بعقد طويل الأمد مع النادي الأهلي.

إقرأ أيضاً: موعد مباريات ليفربول بمشاركة “محمد صلاح” في موسم 2018 / 2019