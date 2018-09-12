ملخص مباراة بيراميدز والجونة الاربعاء 12/9/2018 في الدوري المصري الممتاز

Advertisements

ملخص مباراة بيراميدز والجونة، سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق الجونة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018 على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الجونة في المباراة القائد أحمد سعيد أوكا في الدقيقة السابعة والخمسين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق بيراميدز في المباراة اللاعب البرازيلي كارلوس كينو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة مؤقتاً، فيما رفع فريق الجونة رصيده إلى 10 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق بيراميدز الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد حمدي / علي جبر / عبدالله بكري / أحمد أيمن منصور / عمر جابر.

خط الوسط: مهند لاشين / محمد مجدى أفشة / كارلوس ادواردو / كارلوس كينو.

خط الهجوم: كوستا.

المدير الفني: الأرجنتيني ريكاردو لافولبي.

أما على الجانب المقابل فقد جاء تشكيلة فريق الجونة الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

عمر رضوان / أحمد سعد / لؤي وائل / جوزيف / بانوم / أحمد الشناوي / محمد نادي / إسلام رشدي / محمود الشبراوي / محمد ناجي جدو.

المدير الفني: المصري هشام زكريا.

ملخص مباراة بيراميدز والجونة والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة بيراميدز والجونة، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق بيراميدز أن يفرض أسلوب لعبه بشكل كامل على الكرة، وذلك في إطار سعيه لتسجيل الأهداف بأي وسيلة ممكنة من أجل حصد النقاط الكاملة في نهاية المطاف.

ومع مرور الدقائق وجد فريق بيراميدز العديد من الصعوبات من الناحية الهجومية، وخاصة في ظل الصلابة الدفاعية التي تميز بها فريق الجونة مما حرم فريق بيراميدز من تشكيل أي خطورة على المرمى على الإطلاق بالرغم من الإمكانيات الفنية المميزة المتواجدة في صفوفه.

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين سنحت أولى الفرص لمصلحة فريق بيراميدز في المباراة، وذلك حينما سدد المهاجم البرازيلي كوستا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته ذهبت عالية للغاية دون أن تُشكل أي خطورة على مرمى حارس فريق الجونة عمر رضوان.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والأربعين، سنحت أمام فريق بيراميدز فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل أولى أهدافه في المباراة، وذلك حينما انفرد اللاعب محمد مجدى أفشة بحارس المرمى عمر رضوان، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الطرفين.

ملخص مباراة بيراميدز والجونة والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة بيراميدز والجونة، في شوط المباراة الثاني دخل فريق بيراميدز عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة نظراً لأهمية النقاط الثلاث، وفي مقابل ذلك حاول فريق الجونة الإبقاء على نتيجة التعادل على أقل تقدير حتى نهاية المباراة.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين تعقدت الأمور أكثر على فريق بيراميدز، وذلك حينما تمكن فريق الجونة من تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر القائد أحمد سعيد أوكا الذي استغل بدوره ضعف الرقابة الدفاعية لفريق بيراميدز أثناء تنفيذ الركلة الحرة ليضع فريقه في المقدمة.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير حاول الأرجنتيني ريكاردو لافولبي المدير الفني لفريق بيراميدز أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما سعياً لتسجيل هدف التعادل، وذلك من خلال إشراك اللاعب ناصر منسي بدلاً من اللاعب أحمد أيمن منصور.

ومع مرور الدقائق استمر العقم الهجومي الواضح على لاعبي فريق بيراميدز، ولعل ما جعل المهمة في غاية الصعوبة أكثر هي الروح القتالية التي أدى بها كل لاعب في صفوف الجونة منذ نجاحهم في افتتاح التسجيل في المباراة.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع وحينها نجح فريق بيراميدز أخيراً في تسجيل هدف التعادل بطريقة أكثر من رائعة، وذلك عبر اللاعب البرازيلي كارلوس كينو مهدياً فريقه نقطة التعادل في نهاية المطاف.

إقرأ أيضاً: