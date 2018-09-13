تركي آل الشيخ يُهاجم اتحاد الكرة والتحكيم بشدة بعد تعادل بيراميدز مع الجونة

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قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية وأحد المستثمرين في نادي بيراميدز بالتعليق في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018 على سقوط فريق بيراميدز في فخ التعادل، وذلك في المباراة التي جمعت بينه وبين ضيفه فريق الجونة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في مساء يوم أمس الأربعاء عبر شاشة قناة “بيراميدز”، أكد المستشار تركي آل الشيخ أن ما حدث من أخطاء تحكيمية في مباراة بيراميدز مع ضيفه الجونة، هو أمر لا يُرضي أي أحد على الإطلاق سواء من الناحية الرياضية أو حتى من الناحية الأخلاقية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المستشار تركي آل الشيخ إلى أن رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي يجب عليه أن يتدخل بشكل فوري في هذه الأزمة، وذلك بسبب المضايقات التي يتعرض لها القطاع الاستثماري والرياضي في جمهورية مصر العربية.

كما شدد أيضاً المستشار تركي آل الشيخ في تصريحاته على أنه يتعجب بشدة من كره البعض لنادي بيراميدز على اعتبار أنه من دولة أخرى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نادي بيراميدز يُعتبر استثمار مصري ويتواجد به أيضاً العديد من اللاعبين المصريين.

أما عن الحكم الدولى السابق عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم، فقد أكد المستشار تركي آل الشيخ أنه غير مقتنع بعصام عبد الفتاح على الإطلاق في منصب رئيس لجنة الحكام وخاصة وأنه لا يُجيد سوى التصريحات فقط لا غير.

كما تساءل أيضاً المستشار تركي آل الشيخ في تصريحاته حول مدى فرحة أياً من الأهلي أو الزمالك في حالة فاز أحدهما بلقب الدوري المصري الممتاز من خلال مساعدة التحكيم، مشدداً في ختام تصريحاته على أنه لم يُشاهد في حياته أي دوري في العالم بأكمله يتم فيه إضاعة الوقت منذ أول 10 دقائق في المباراة.

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