موعد أبرز مباريات اليوم الخميس 13/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، يشهد اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر 2018 إقامة العديد من المباريات المثيرة للغاية بعد نهاية فترة التوقف الدولي في يوم أمس الأربعاء، مما يفتح الباب من جديد أمام مختلف الدوريات الأوروبية وأيضاً العربية للعودة من جديد إلى الواجهة.

وسوف يكون كل عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس على موعد مع بعض مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف تكون الجماهير العاشقة لكرة القدم على موعد أيضاً مع بعض مباريات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة ضيفه فريق إنبي في مساء اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر 2018 على ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي وإنبي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الإسماعيلي وإنبي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الإسماعيلي وإنبي منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق طلائع الجيش في مساء اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الزمالك وطلائع الجيش منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وطلائع الجيش منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

موعد مباراة الاتفاق والباطن

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الاتفاق لملاقاة ضيفه فريق الباطن في مساء اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتفاق والباطن تحديداً في تمام الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:25 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الاتفاق والباطن منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

موعد مباراة الفتح والوحدة

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الفتح لملاقاة ضيفه فريق الوحدة في مساء اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر 2018 على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الفتح والوحدة تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الفتح والوحدة منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الحزم والتعاون

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الحزم لملاقاة ضيفه فريق التعاون في مساء اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر 2018 على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الحزم والتعاون تحديداً في تمام الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:50 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الحزم والتعاون منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المشفرة، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

موعد مباراة الفتح الرباطي والدفاع الحسني الجديدي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الفتح الرباطي لملاقاة ضيفه فريق الدفاع الحسني الجديدي في مساء اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر 2018 على أرض دولة المغرب، وذلك في إطار مسابقة كأس العرش المغربي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الفتح الرباطي والدفاع الحسني الجديدي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة نومانسيا وسبورتينغ خيخون

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق نومانسيا لملاقاة ضيفه فريق سبورتينغ خيخون في مساء اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر 2018 على أرض دولة إسبانيا، وذلك في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة نومانسيا وسبورتينغ خيخون تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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