تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر 2018 مباراة منتظرة، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه العنيد فريق طلائع الجيش في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون المباراة منقولة أيضاً عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

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وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، علماً بأن فريق الزمالك كان قد فاز في الجولة الماضية على حساب نظيره فريق إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، حيث جاءت قائمة الفارس الأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: أحمد فتوح / بهاء مجدي / محمود علاء / حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش.

خط الوسط: طارق حامد / محمد حسن / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد عنتر / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا / إبراهيم حسن / أيمن حفني / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / حميد أحداد / عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني السويسري كريستيان جروس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

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