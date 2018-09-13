موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري في دوري أبطال أفريقيا الجمعة 14/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني في مساء يوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر 2018 على ملعب 28 سبتمبر على أرض دولة غينيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم بأكمله وخاصة عشاق النادي الأهلي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحوريا كوناكري.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وحوريا كوناكري في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري

موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق حوريا كوناكري في مساء يوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر 2018 على ملعب 28 سبتمبر على أرض دولة غينيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وحوريا كوناكري تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحوريا كوناكري

موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري، سوف تكون مباراة الأهلي وحوريا كوناكري منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي وحوريا كوناكري والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة في ذهاب الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل موعد مباراة الإياب على الأراضي المصرية.

ولا شك أن فريق الأهلي يُدرك جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق أمام فريق حوريا كوناكري، وخاصة وأن الفريق الغيني كان سبباً رئيسياً في إقصاء فريق صن داونز الجنوب أفريقي من دور المجموعات، علماً بأن فريق صن داونز كان هو حامل لقب المسابقة الأفريقية في العام قبل الماضي 2016.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن فريق حوريا كوناكري لديه كامل الحظوظ من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي، وخاصة في حالة نجاحه في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره التي من المتوقع أن تحضر بغزارة في مدرجات ملعب 28 سبتمبر.

ويبقى فريق الأهلي محتفظاً بسجله المميز للغاية منذ مطلع الموسم الحالي تحت قيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث لم يعرف المارد الأحمر طعم الخسارة في أي مباراة على الإطلاق سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الأفريقي، مما يجعل فريق الأهلي مرشحاً للفوز بكافة الألقاب التي يُنافس عليها في نهاية المطاف.

وسوف يُعاني فريق الأهلي من بعض الغيابات المؤثرة للغاية بداعي الإصابة في هذه المباراة أمام فريق حوريا كوناكري، حيث يغيب عن صفوف المارد الأحمر كلاً من: ميدو جابر / عمرو السولية / جونيور أجايي / مروان محسن / باسم.

ومن جانبه كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام فريق حوريا كوناكري، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير / محمد نجيب / محمد هاني / أيمن أشرف / صبري رحيل / ساليف كوليبالي / علي معلول / أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / أحمد حمدى / وليد سليمان / إسلام محارب / مؤمن زكريا / ناصر ماهر / كريم نيدفيد / أكرم توفيق / أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / صلاح محسن / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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