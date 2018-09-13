ملخص مباراة الزمالك وطلائع الجيش الخميس 13/9/2018 في الدوري المصري

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ملخص مباراة الزمالك وطلائع الجيش، حقق فريق الزمالك الفوز على حساب ضيفه فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الزمالك في المباراة المدافع محمود علاء في الدقيقة الثانية والثلاثين والدقيقة السابعة والثلاثين والدقيقة الثانية والثمانين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، مما جعله يرتقي إلى صدارة جدول ترتيب المسابقة وحيداً دون أي شريك بشكل مؤقت، فيما استقر رصيد فريق طلائع الجيش عند 5 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق الزمالك الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق طلائع الجيش الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد سمير / أحمد سامي / علي الفيل / محمد أبو المجد.

خط الوسط: فرانك / محمد رزق / مؤمن إبراهيم / كريم طارق.

خط الهجوم: نداي / أحمد جعفر.

المدير الفني: المصري محمد حلمي.

ملخص مباراة الزمالك وطلائع الجيش والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الزمالك وطلائع الجيش، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق الزمالك الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره التي لن ترضى بأي نتيجة سوى الانتصار فقط دون سواه في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الرابعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق الزمالك في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب يوسف أوباما كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى محمد بسام أبعد الكرة بنجاح إلى الخارج محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق طلائع الجيش في المباراة، فلم يتأخر كثيراً وذلك تحديداً في الدقيقة العاشرة حينما سدد اللاعب كريم طارق كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش تصدى لها بنجاح.

وفي الدقيقة الحادية والثلاثين سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة فريق الزمالك، وهذه المرة حينما انفرد اللاعب يوسف أوباما بحارس المرمى محمد بسام، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وأبعد الكرة إلى الخارج بنجاح.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير تمكن فريق الزمالك من افتتاح التسجيل، وذلك من ركلة ركنية وصلت على رأس المدافع محمود علاء الذي استغل ضعف الرقابة الدفاعية عليه ليضعها مباشرة في شباك فريق طلائع الجيش واضعاً أبناء القلعة البيضاء في المقدمة وسط فرحة كبيرة من جميع الحاضرين في مدرجات ملعب بتروسبورت وعلى رأسهم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والأربعين، كاد فريق الزمالك يحسم الأمور نهائياً وذلك حينما انفرد اللاعب محمد إبراهيم بحارس المرمى محمد بسام، إلا أن الأخير واصل تألقه بشكل ملفت في المباراة وتصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم محمد الحنفي صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق الزمالك بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة الزمالك وطلائع الجيش والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الزمالك وطلائع الجيش، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الزمالك عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق طلائع الجيش أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين نجح فريق الزمالك في تحقيق مبتغاه، وذلك بعدما سجل له المدافع محمود علاء الهدف الثاني بذات الطريقة التي سجل بها الهدف الأول وسط فرحة عارمة من طرف جماهير القلعة البيضاء في المدرجات.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين حاول السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك أن يقوم بتعزيز خط وسط ميدانه الدفاعي من أجل الحفاظ على تقدمه المريح في المباراة، وذلك من خلال إشراك اللاعب محمود عبد العزيز بدلاً من اللاعب محمد إبراهيم.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والثمانين، قضى فريق الزمالك تماماً على جميع آمال فريق طلائع الجيش في المباراة، وذلك حينما سجل له المدافع محمود علاء الهدف الثالث الشخصي له والثالث لفريقه بطريقة أكثر من رائعة هذه المرة وسط فرحة لا مثيل لها من جانب كل عشاق نادي الزمالك في ملعب بتروسبورت.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم محمد الحنفي صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق الزمالك بثلاثية نظيفة.

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