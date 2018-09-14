موعد أبرز مباريات اليوم الجمعة 14/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد عشاق كرة القدم اليوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر 2018 لمشاهدة العديد من المباريات المميزة للغاية، وذلك سواء على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الأوروبي وأيضاً على الصعيد العربي.

ومن المقرر أن يُتابع عشاق كرة القدم اليوم الجمعة بعض مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى بعض مباريات الدوري الفرنسي وأيضاً بعض مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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موعد مباراة الأهلي وحوريا كوناكري

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني في مساء اليوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر 2018 على ملعب 28 سبتمبر على أرض دولة غينيا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وحوريا كوناكري تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الأهلي وحوريا كوناكري منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

موعد مباراة وفاق سطيف والوداد البيضاوي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق وفاق سطيف الجزائري لملاقاة ضيفه فريق الوداد البيضاوي المغربي في مساء اليوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر 2018 على أرض دولة الجزائر، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة وفاق سطيف والوداد البيضاوي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة وفاق سطيف والوداد البيضاوي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

موعد مباراة النصر والفيصلي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق النصر لملاقاة ضيفه فريق الفيصلي في مساء يوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والفيصلي تحديداً في تمام الساعة 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة النصر والفيصلي منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الشباب والفيحاء

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الشباب لملاقاة مضيفه فريق الفيحاء في مساء اليوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر 2018 على ملعب الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الشباب والفيحاء تحديداً في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الشباب والفيحاء منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

موعد مباراة الأهلي وأُحد

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق أُحد في مساء اليوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر 2018 على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وأُحد تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الأهلي وأُحد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المشفرة، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق باريس سان جيرمان لملاقاة ضيفه فريق سانت إيتيان في مساء اليوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر 2018 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق بوروسيا دورتموند لملاقاة ضيفه فريق آينتراخت فرانكفورت في مساء اليوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر 2018 على ملعب سيغنال إيدونا بارك، وذلك في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق مضر اليوسف هو معلق المباراة.

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