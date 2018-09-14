موعد مباراة ليفربول وتوتنهام بمشاركة “محمد صلاح” السبت 15/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق توتنهام هوتسبير في يوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق اللاعب المصري محمد صلاح يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وتوتنهام هوتسبير في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق توتنهام هوتسبير في يوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، سوف تكون مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وتوتنهام هوتسبير والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته الخامسة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مرة أخرى من أجل مواصلة التربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ليفربول يُدرك جيداً أن هذه المباراة سوف تكون أول اختبار حقيقي له في الموسم الحالي، وخاصة وأنه سوف يواجه أحد الأندية الكبيرة في كرة القدم الإنجليزية، علماً بأن فريق الريدز سبق وأن تعرض إلى الخسارة على يد فريق توتنهام هوتسبير على ملعب ويمبلي في الموسم الماضي.

وهو الأمر الذي يؤكد أن مهمة فريق ليفربول في هذه المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن فريق الريدز سوف يكون مطالباً أيضاً بتوفير الجهد نوعاً ما قبل انطلاقة مشواره في منتصف الأسبوع الحالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر على فريق ليفربول في الفترة الحالية، أن فريق الريدز سوف يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في يوم الثلاثاء القادم في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مما يجعل احتمالية تعثر فريق ليفربول واردة للغاية بعد الانطلاقة المثالية له في الموسم الحالي على الصعيد المحلي.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً نوعاً ما بالنسبة إلى فريق توتنهام هوتسبير، وخاصة بعدما تعرض الفريق اللندني إلى الخسارة الأولى له في الموسم الحالي، والتي جاءت في الجولة الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق واتفورد.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر على فريق السبيرز، أن فريق توتنهام هوتسبير سوف يفتقد لإثنين من أبرز عناصره في هذه المباراة الهامة، وهما حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس إضافة إلى النجم الإنجليزي الصاعد بقوة ديلي آلي بداعي الإصابة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق توتنهام هوتسبير يمتلك البدائل المناسبة من أجل تعويض هذه الغيابات المؤثرة، مما يجعل فريق توتنهام هوتسبير مرشحاً لتحقيق الانتصار مرة أخرى في هذه المباراة الهامة للغاية.

وبكل تأكيد يُدرك فريق توتنهام هوتسبير جيداً أن فوزه في هذه المباراة على حساب فريق ليفربول، سوف يُعيده من جديد إلى الواجهة وخاصة قبل انطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا في يوم الثلاثاء القادم، وذلك حينما يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق إنتر الإيطالي على ملعب جوزيبي مياتزا.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فورم.

خط الدفاع: دافينسون سانشيز / توبي / يان فيرتونغن.

خط الوسط: كيران تريبير / موسى ديمبيلي / بن ديفيس / سون هيونغ مين / لوكاس مورا.

خط الهجوم: هاري كين.

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