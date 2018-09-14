موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل بمشاركة “محمد النني” السبت 15/9/2018 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد، يستعد فريق أرسنال لملاقاة مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد في يوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب سانت جيمس بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق اللاعب المصري محمد النني يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ارسنال ونيوكاسل يونايتد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد

موعد مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد، يستعد فريق أرسنال لملاقاة مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد في يوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018 على ملعب سانت جيمس بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة لمباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد

موعد مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد، سوف تكون مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات ارسنال ونيوكاسل يونايتد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته الخامسة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التقدم نحو مراكز المقدمة في جدول الترتيب.

ولا شك أن البداية غير الموفقة لفريق أرسنال في مطلع الموسم الحالي، سوف يكون لها تأثير سلبي للغاية على الفريق في بقية أطوار الموسم، إلا أن فريق أرسنال سرعان ما استعاد عافيته من خلال فوزه في مباراتين على التوالي حتى وإن كان الفوز غير مقنعاً على الإطلاق.

ومن المؤكد أن جماهير نادي أرسنال تعلم جيداً أن فريقهُا ليس لديه القدرة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وبالتالي فإن الهدف الرئيسي لفريق أرسنال في الموسم الحالي هو إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب، وذلك حتى يضمن الفريق اللندني مقعده من جديد في الموسم القادم في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / أرون رامسي / مسعود أوزيل / هنريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

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